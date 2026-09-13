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Economia

BNDES eleva teto de publicidade a 145 milhões e licitação entra no radar do TCU

Novo valor é 55% maior que o limite dos contratos atuais; tribunal abriu representação sobre concorrência que prevê contratação de três agências

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 13 set 2026, 14h00
Mais investimentos estão sendo feitos em setores como infraestrutura, indústria e agropecuária, em decorrência dos resultados recorde
BNDES (BNDES/Divulgação)
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O BNDES abriu uma concorrência para gastar até 145 milhões de reais com publicidade ao longo de doze meses — um salto de quase 55% em relação ao teto dos contratos atualmente mantidos pelo banco. A licitação agora também entrou no radar do Tribunal de Contas da União.

O TCU abriu uma representação específica sobre a Concorrência 1/2026, que prevê a contratação de três agências de publicidade. O processo está sob relatoria do ministro Antonio Anastasia e teve nova movimentação na área técnica na última quinta-feira, 10. Até agora, não há decisão do tribunal que suspenda o certame ou aponte irregularidades.

O aumento do valor chama atenção. Na concorrência anterior, realizada em 2020, o BNDES havia estimado gastos de 75 milhões de reais anuais com duas agências. Posteriormente, os contratos foram ampliados em 25%, elevando o teto conjunto para 93,75 milhões de reais.

Na ocasião, o próprio BNDES informou à Câmara que o aditivo não representava aumento de seu orçamento anual de publicidade, que continuava em 75 milhões de reais. A nova concorrência, porém, já nasce com um limite de 145 milhões de reais — quase o dobro do valor originalmente licitado em 2020.

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O teto também supera com folga os desembolsos recentes do banco. Em 2025, os relatórios mensais publicados pelo BNDES registraram cerca de 87,4 milhões de reais em pagamentos relacionados à publicidade. O banco ressalva que os dados seguem o regime de caixa e podem incluir despesas referentes a campanhas realizadas em períodos anteriores.

A entrega das propostas está prevista para 23 de setembro. Paralelamente, o BNDES conduz outra concorrência, de 15,58 milhões de reais, para serviços de comunicação institucional. O processo no TCU ainda não revela publicamente quem apresentou a representação nem quais pontos da licitação de publicidade foram questionados.

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