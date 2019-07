BNDES anuncia sua nova diretoria; presidente deve tomar posse na terça

O novo presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano, anunciou os novos diretores da instituição, seguindo a nova estratégia de atuação da instituição, com concentração das atividades no apoio a projetos de relevante impacto social.

A nova estrutura contará com o ex-secretário especial do Programa de Parcerias de Investimentos, Adalberto Vasconcellos, que atuará na pasta de Relações Institucionais e Governo e vai lidar com a relação entre União Estados e municípios. Vasconcellos foi demitido em julho de seu cargo no governo federal, após reestrutração na área de infraestrutura.

Outra novidade é criação da diretorias de negócios e serviços, que ficarão “focadas no atendimento aos clientes públicos , com destaque para União, Estados e municípios para apoiar a atividade”, informou o BNDES, em anúncio na sexta-feira, 12. Essa diretoria ficará baseada em Brasília com um “time dedicado a atender esses clientes e viabilizar soluções de impacto positivo para população”, comunicou o banco.

Haverá ainda uma diretoria exclusiva de Compliance (que visa obedecer às regras legais) para segundo o BNDES incrementar sua governança. Além de Vasconcelos, passam a fazer parte da nova diretoria: Leonardo Cabral (Privatizações), Ricardo Barros (Operações), Alexandre Marques (Compliance), Saulo Puttini (Jurídica), Petrônio Cançado (Crédito e Garantia) e Fábio Abrahão (Infraestrutura).

Os titulares das outras três diretorias ainda não foram definidos. Denise Pavarina, Roberto Marucco e José Flávio Ramos permanecem interinamente durante o período de transição. O novo presidente do BNDES tomará posse na terça-feira em Brasília, após ser aprovado pela diretoria do banco.

(Com Reuters)