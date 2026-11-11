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Bmg escala Lima Duarte para mostrar o que tem além do consignado

Campanha estreia na Grande BH e leva para o horário nobre um encontro entre dois mineiros de 96 anos

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 nov 2026, 09h00 | Atualizado em 11 nov 2026, 11h12
Homem idoso, calvo, com barba e bigode brancos, sorri para a câmera. Veste camisa laranja aberta sobre camiseta preta. Ao fundo, estante de livros e sofá desfocados.
O ator Lima Duarte (BMG/Divulgação)
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Bmg escala Lima Duarte para mostrar o que tem além do consignado Priorize VEJA no Google

Lima Duarte nasceu em Sacramento, no Triângulo Mineiro, no mesmo ano em que o Bmg foi fundado em Belo Horizonte. Aos 96 anos, o ator é o rosto da campanha que o banco estreia nesta quarta-feira, 11, na capital mineira e na região metropolitana. Criado pela agência Milà, o filme vai ao ar no horário nobre da Globo com o slogan “Banco Bmg. Cabe na sua vida”.

O consignado segue como carro-chefe do Bmg, mas é nos quatro filmes feitos para os canais digitais que o banco vai mostrar onde mais pretende crescer. As peças vão apresentar cartões de crédito, empréstimos, seguros e investimentos, frentes que os executivos chamaram de “novas avenidas” de crescimento na apresentação do balanço do terceiro trimestre.

Uma dessas apostas, a de seguros, já tem escala. A corretora do Bmg encerrou setembro com 6,7 milhões de apólices em carteira, 30,4% menos que um ano antes.

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TAGS:
Bancos
BMG
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