BlueFit cancela IPO após baixa demanda dos investidores

A rede de academias BlueFit cancelou o IPO previsto para a terça-feira, 28, após um desempenho no roadshow com os investidores abaixo do esperado. A expectativa de conseguir arrecadar 600 milhões de reais com a abertura de capital não foi superada, mesmo depois do desconto de aproximadamente 20% dado no preço das ações para aumentar a atratividade do mercado. Com o desconto, o preço dos papeis passou a cerca de 9,20 reais na sexta-feira, 24, o que levaria a uma arrecadação de 300 milhões de reais com o IPO.

Agora a abertura de capital deve se tornar uma oferta restrita para investidores institucionais, entre eles fundos e fundações, ainda sem data definida de estreia. O objetivo da rede com a abertura de capital é arrecadar recursos para, principalmente, abrir novas lojas, mas também realizar aquisições. A BlueFit é a segunda maior academia de preço baixo do país, atrás apenas na SmartFit.

A baixa atratividade da oferta pública inicial se contrasta com a sua principal concorrente, que arrecadou 2,3 bilhões de reais em seu IPO em julho de 2021, superando em 20 vezes o volume esperado. Com preço alvo entre 20 e 25 reais, as ações da Smart Fit foram vendidas por 23 reais. Na época, o fundo soberano de Cingapura GIC, o fundo de pensão canadense CPPI e a gestora Dynamo manifestaram interesse em comprar 750 milhões de reais, o que impulsionou a oferta. A Smart Fit possui 981 academias no país, enquanto a BlueFit possui 102 unidades, sendo 61 próprias e 41 franquias. Há ainda 33 contratos assinados, sendo 18 de locação de unidades próprias e 15 de franquia.

A abertura de capital da empresa foi prejudicada pela volatilidade da bolsa brasileira devido aos receios políticos e estruturais do país que vêm derrubando a demanda pelos IPOs como um todo. Além disso, porém, a BlueFit tem características próprias que prejudicam a sua atratividade. “Do IPO da Smart Fit para cá, os investidores tiveram tempo para estudar mais este modelo de negócios e perceberem certas fragilidades, como uma barreira de entrada muito baixa. Uma academia no padrão Smart Fit e BlueFit é facilmente replicável, com por exemplo um espaço menor, a mesma característica de maquinário e uma mesma cobrança de preço”, diz Danielle Lopes, sócia da Nord Research.

“O mercado levou em consideração também que a competição com a Smart Fit é muito óbvia, e ela por sua vez tem um crescimento muito mais rápido ao longo dos anos, pelo simples fato de ser pioneira. Além disso, a Bluefit tem um histórico confuso, com endividamento alto desde 2019 e que se intensificou com a pandemia. Isso não deixa de ser um problema pois, por mais que consiga recursos altos no IPO, se for algo recorrente, a empresa sempre vai estar endividada”, diz ela.