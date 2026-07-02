BlackRock mantém Brasil como estratégico, apesar de reduzir aposta em emergentes

APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

2º turno
PL - 22 Flavio Bolsonaro 47,03% 56.104.503 VOTOS
2º turno
PT - 13 Lula 45,16% 53.879.538 VOTOS
Presidente
100,00%
2º turno
PL - 22 Douglas Ruas 49,27% 4.271.199 VOTOS
2º turno
PSD - 55 Eduardo Paes 42,76% 3.706.984 VOTOS
GOVERNADOR - RJ
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Tarcísio 62,65% 14.491.874 VOTOS
PT - 13 Fernando Haddad 36,42% 8.423.656 VOTOS
GOVERNADOR - SP
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Cleitinho Azevedo 55,40% 6.321.590 VOTOS
PT - 13 Patrus Ananias 26,34% 3.006.088 VOTOS
GOVERNADOR - MG
100,00%
Eleito
PP - 11 Eduardo Riedel 67,07% 914.323 VOTOS
PT - 13 Fábio Trad 23,68% 322.807 VOTOS
GOVERNADOR - MS
100,00%
2º turno
PP - 11 Mailza Assis 49,76% 218.760 VOTOS
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 32,27% 141.859 VOTOS
GOVERNADOR - AC
100,00%
Eleito
PSDB - 45 Jhc 52,20% 892.484 VOTOS
MDB - 15 Renan Filho 47,37% 809.796 VOTOS
GOVERNADOR - AL
100,00%
Eleito
PSD - 55 Dr. Furlan 62,75% 281.595 VOTOS
UNIÃO - 44 Clécio 36,97% 165.900 VOTOS
GOVERNADOR - AP
100,00%
2º turno
PSD - 55 Omar Aziz 40,63% 841.846 VOTOS
2º turno
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 24,49% 507.335 VOTOS
GOVERNADOR - AM
100,00%
Eleito
PT - 13 Jerônimo Rodrigues 55,80% 4.626.509 VOTOS
UNIÃO - 44 Acm Neto 43,72% 3.625.227 VOTOS
GOVERNADOR - BA
100,00%
Eleito
PT - 13 Elmano De Freitas 53,19% 2.875.573 VOTOS
PSDB - 45 Ciro Gomes 46,22% 2.498.891 VOTOS
GOVERNADOR - CE
100,00%
2º turno
PP - 11 Celina Leão 49,93% 825.530 VOTOS
2º turno
PT - 13 Leandro Grass 34,47% 569.930 VOTOS
GOVERNADOR - DF
100,00%
2º turno
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 49,65% 1.048.633 VOTOS
2º turno
MDB - 15 Ricardo Ferraço 34,06% 719.397 VOTOS
GOVERNADOR - ES
100,00%
Eleito
MDB - 15 Daniel Vilela 59,17% 2.148.218 VOTOS
PL - 22 Wilder Morais 21,96% 797.141 VOTOS
GOVERNADOR - GO
100,00%
Eleito
PSD - 55 Eduardo Braide 54,02% 2.104.122 VOTOS
MDB - 15 Orleans Brandão 34,76% 1.354.044 VOTOS
GOVERNADOR - MA
100,00%
Eleito
REPUBLICANOS - 10 Otaviano Pivetta 60,77% 1.128.099 VOTOS
PL - 22 Wellington Fagundes 23,19% 430.442 VOTOS
GOVERNADOR - MT
100,00%
Eleito
PODE - 20 Dr. Daniel 51,36% 2.345.721 VOTOS
MDB - 15 Hana Ghassan 46,53% 2.125.084 VOTOS
GOVERNADOR - PA
100,00%
Eleito
PP - 11 Lucas Ribeiro 64,30% 1.470.252 VOTOS
PL - 22 Efraim Filho 24,18% 552.836 VOTOS
GOVERNADOR - PB
100,00%
Eleito
PL - 22 Sergio Moro 50,10% 3.127.911 VOTOS
PSD - 55 Sandro Alex 25,37% 1.583.764 VOTOS
GOVERNADOR - PR
100,00%
Eleito
PSD - 55 Raquel Lyra 53,27% 2.805.438 VOTOS
PSB - 40 João Campos 44,82% 2.360.469 VOTOS
GOVERNADOR - PE
100,00%
Eleito
PT - 13 Rafael Fonteles 70,90% 1.436.697 VOTOS
PP - 11 Joel Rodrigues 27,54% 557.972 VOTOS
GOVERNADOR - PI
100,00%
2º turno
UNIÃO - 44 Allyson 36,94% 733.809 VOTOS
2º turno
PT - 13 Cadu De Lula 36,16% 718.300 VOTOS
GOVERNADOR - RN
100,00%
Eleito
PL - 22 Zucco 58,05% 3.516.048 VOTOS
PDT - 12 Juliana Brizola 31,65% 1.917.374 VOTOS
GOVERNADOR - RS
100,00%
Eleito
PL - 22 Marcos Rogério 56,86% 537.370 VOTOS
PSD - 55 Adailton Furia 20,06% 189.547 VOTOS
GOVERNADOR - RO
100,00%
Eleito
PL - 22 Arthur Henrique 69,13% 220.809 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Soldado Sampaio 29,25% 93.434 VOTOS
GOVERNADOR - RR
100,00%
Eleito
PL - 22 Jorginho Mello 68,98% 2.942.386 VOTOS
PSB - 40 Gelson Merísio 15,66% 668.021 VOTOS
GOVERNADOR - SC
100,00%
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PSD - 55 Fábio 59,27% 727.291 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Valmir De Francisquinho 37,48% 459.908 VOTOS
GOVERNADOR - SE
100,00%
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UNIÃO - 44 Professora Dorinha 45,52% 386.260 VOTOS
2º turno
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 43,94% 372.848 VOTOS
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Economia

BlackRock mantém Brasil como estratégico, apesar de reduzir aposta em emergentes

Maior gestora do mundo vê país bem posicionado para atrair investimentos ligados à inteligência artificial, minerais críticos e infraestrutura

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 jul 2026, 17h25 | Atualizado em 2 jul 2026, 17h28
Placa cinza com o nome BlackRock em branco, em primeiro plano. Ao fundo, um prédio moderno de vidro reflete árvores e o céu azul. Uma pessoa de blusa amarela senta em uma escada interna do prédio
Sede da BlackRock, em Nova York, nos Estados Unidos (Getty/Getty Images)
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BlackRock mantém Brasil como estratégico, apesar de reduzir aposta em emergentes Priorize VEJA no Google

A maior gestora de recursos do mundo, a BlackRock, reduziu sua recomendação para ações de mercados emergentes.

No entanto, manteve uma visão favorável para a América Latina e apontou o Brasil como um dos países mais bem posicionados para atrair investimentos ligados à inteligência artificial, à transição energética e à reorganização das cadeias globais de produção.

Em seu relatório semestral de perspectivas para os mercados, a gestora passou a recomendar posição neutra para ações de países emergentes, após o forte desempenho registrado no primeiro semestre.

Segundo a empresa, a mudança reflete uma realização de lucros e não uma deterioração das perspectivas para essas economias.

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IA e minerais críticos fortalecem posição brasileira

Para a BlackRock, o Brasil reúne características que ganharam importância na nova configuração da economia mundial.

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O país é um dos principais fornecedores de alimentos, energia e minerais considerados estratégicos para tecnologias como inteligência artificial, veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia.

A demanda crescente por cobre, níquel, grafite e terras raras, somada ao aumento do consumo de eletricidade provocado pelos centros de dados de IA, tende a beneficiar economias com abundância de recursos naturais.

Segundo Axel Christensen, estrategista-chefe da BlackRock para a América Latina, a fragmentação geopolítica também favorece países de porte médio capazes de oferecer segurança no fornecimento de matérias-primas consideradas essenciais.

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América Latina permanece entre as preferidas

Embora tenha reduzido a exposição ao conjunto dos mercados emergentes, a gestora manteve uma visão mais positiva para a América Latina.

No relatório, a BlackRock afirma enxergar oportunidades em regiões que podem se beneficiar da expansão da infraestrutura necessária para sustentar o avanço da inteligência artificial, como geração de energia, transmissão elétrica e mineração.

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A avaliação contrasta com a maior cautela em relação a parte dos mercados asiáticos, que lideraram os ganhos entre os emergentes neste ano.

A decisão também ocorre em um momento de maior seletividade dos investidores internacionais.

Dados do Institute of International Finance mostram que investidores estrangeiros retiraram US$ 26,6 bilhões de carteiras de mercados emergentes em maio, principalmente de ações asiáticas, embora a América Latina tenha registrado fluxo relativamente mais resiliente.

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Infraestrutura aparece como desafio

Apesar do potencial, a gestora afirma que transformar essas oportunidades em crescimento dependerá da capacidade do Brasil de ampliar investimentos em infraestrutura.

Segundo Christensen, setores como energia, logística e transporte precisarão receber novos investimentos para acompanhar a expansão da mineração e de outras atividades ligadas à transição energética.

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Como grande parte desses projetos depende de financiamento de longo prazo, a trajetória dos juros também será determinante para destravar investimentos.

Próximo governo terá desafio de acelerar crescimento

Ao comentar o cenário político brasileiro, Christensen afirmou que eleições fazem parte do ambiente habitual de investimentos em economias emergentes e não alteram, por si só, a visão da gestora sobre o país.

Na avaliação dele, o principal desafio do governo que tomará posse em 2027 será elevar o ritmo de crescimento econômico e criar condições para uma redução sustentável dos juros, favorecendo investimentos em infraestrutura e aumentando a competitividade da economia.

A BlackRock avalia que o potencial brasileiro continua elevado, mas dependerá da adoção de políticas capazes de ampliar a produtividade e aproveitar a demanda mundial por recursos estratégicos.

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Economia
Mercado
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