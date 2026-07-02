BlackRock mantém Brasil como estratégico, apesar de reduzir aposta em emergentes

A maior gestora de recursos do mundo, a BlackRock, reduziu sua recomendação para ações de mercados emergentes.

No entanto, manteve uma visão favorável para a América Latina e apontou o Brasil como um dos países mais bem posicionados para atrair investimentos ligados à inteligência artificial, à transição energética e à reorganização das cadeias globais de produção.

Em seu relatório semestral de perspectivas para os mercados, a gestora passou a recomendar posição neutra para ações de países emergentes, após o forte desempenho registrado no primeiro semestre.

Segundo a empresa, a mudança reflete uma realização de lucros e não uma deterioração das perspectivas para essas economias.

IA e minerais críticos fortalecem posição brasileira

Para a BlackRock, o Brasil reúne características que ganharam importância na nova configuração da economia mundial.

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O país é um dos principais fornecedores de alimentos, energia e minerais considerados estratégicos para tecnologias como inteligência artificial, veículos elétricos e sistemas de armazenamento de energia.

A demanda crescente por cobre, níquel, grafite e terras raras, somada ao aumento do consumo de eletricidade provocado pelos centros de dados de IA, tende a beneficiar economias com abundância de recursos naturais.

Segundo Axel Christensen, estrategista-chefe da BlackRock para a América Latina, a fragmentação geopolítica também favorece países de porte médio capazes de oferecer segurança no fornecimento de matérias-primas consideradas essenciais.

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América Latina permanece entre as preferidas

Embora tenha reduzido a exposição ao conjunto dos mercados emergentes, a gestora manteve uma visão mais positiva para a América Latina.

No relatório, a BlackRock afirma enxergar oportunidades em regiões que podem se beneficiar da expansão da infraestrutura necessária para sustentar o avanço da inteligência artificial, como geração de energia, transmissão elétrica e mineração.

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A avaliação contrasta com a maior cautela em relação a parte dos mercados asiáticos, que lideraram os ganhos entre os emergentes neste ano.

A decisão também ocorre em um momento de maior seletividade dos investidores internacionais.

Dados do Institute of International Finance mostram que investidores estrangeiros retiraram US$ 26,6 bilhões de carteiras de mercados emergentes em maio, principalmente de ações asiáticas, embora a América Latina tenha registrado fluxo relativamente mais resiliente.

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Infraestrutura aparece como desafio

Apesar do potencial, a gestora afirma que transformar essas oportunidades em crescimento dependerá da capacidade do Brasil de ampliar investimentos em infraestrutura.

Segundo Christensen, setores como energia, logística e transporte precisarão receber novos investimentos para acompanhar a expansão da mineração e de outras atividades ligadas à transição energética.

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Como grande parte desses projetos depende de financiamento de longo prazo, a trajetória dos juros também será determinante para destravar investimentos.

Próximo governo terá desafio de acelerar crescimento

Ao comentar o cenário político brasileiro, Christensen afirmou que eleições fazem parte do ambiente habitual de investimentos em economias emergentes e não alteram, por si só, a visão da gestora sobre o país.

Na avaliação dele, o principal desafio do governo que tomará posse em 2027 será elevar o ritmo de crescimento econômico e criar condições para uma redução sustentável dos juros, favorecendo investimentos em infraestrutura e aumentando a competitividade da economia.

A BlackRock avalia que o potencial brasileiro continua elevado, mas dependerá da adoção de políticas capazes de ampliar a produtividade e aproveitar a demanda mundial por recursos estratégicos.