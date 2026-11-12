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Black Skull quer chegar a R$ 500 milhões com expansão no varejo

Fabricante de suplementos projeta faturar R$ 281 milhões neste ano e aposta em supermercados, farmácias e comércio eletrônico

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 nov 2026, 14h00
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Black Skull quer chegar a R$ 500 milhões com expansão no varejo Priorize VEJA no Google

A fabricante brasileira de suplementos esportivos Black Skull traçou uma meta de faturamento de 500 milhões de reais até 2030. Para este ano, a companhia projeta receita de 281 milhões de reais. O caminho escolhido para crescer passa pela expansão dos canais de venda, com atenção especial a supermercados, farmácias e plataformas digitais.

A empresa busca reduzir a dependência das lojas especializadas em suplementação. Atualmente, segundo dados fornecidos pela companhia, 60% do faturamento vêm dos canais conhecidos como Body Shop e Green Shop. Outros 25% são registrados no varejo alimentar e farmacêutico, enquanto o comércio eletrônico e os marketplaces respondem pelos 15% restantes.

A ampliação da presença em pontos de venda de maior circulação pretende aproximar a marca de consumidores que não frequentam lojas dedicadas a produtos esportivos. No comércio eletrônico, a Black Skull trabalha com uma expectativa de crescimento de 50% entre 2026 e 2027.

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A diversificação de produtos também está no planejamento. A empresa investiu mais de 500 mil reais no desenvolvimento da linha CORE, que recebeu cinco lançamentos em 2026 e tem a expectativa de representar 12% do faturamento anual. A companhia também destaca o desempenho de produtos à base de proteína, creatina e outros suplementos.

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A expansão ocorre em meio ao interesse crescente por produtos associados à nutrição e à manutenção da massa muscular. A Black Skull estima crescimento de aproximadamente 9,5% na categoria de suplementos proteicos neste ano, com avanço superior a 13% em 2027. Os percentuais são projeções da própria companhia e não equivalem a uma estimativa independente para todo o mercado.

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