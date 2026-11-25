Com vendas de barras de proteína que cresceram mais de 205%, a fabricante de suplementos esportivos Black Skull está investindo mais de 3 milhões de reais na implantação de uma fábrica dedicada a esses produtos em Embu das Artes, na Grande São Paulo. A nova estrutura permitirá à companhia, inclusive, fabricar produtos para terceiros.

A estratégia da empresa, comandada por Felipe Lira, é avançar sobre um público que vai além dos frequentadores de academias. A companhia projeta que supermercados e farmácias respondam, respectivamente, por 41% e 23% de seu faturamento neste ano.

Presente em aproximadamente 4 mil pontos de venda, a Black Skull espera faturar 280 milhões de reais em 2026 e alcançar a marca de 500 milhões de reais em 2030. A expectativa é que as vendas pelos canais digitais cresçam 50% no próximo ano.