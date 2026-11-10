Black Friday tem 38% de consumidores indecisos, aponta pesquisa inédita

A Black Friday continua sendo uma das principais datas do varejo brasileiro, mas convencer o consumidor a abrir a carteira está longe de ser uma tarefa simples. Uma pesquisa inédita da TOTVS, realizada em parceria com a Opinion Box e obtida com exclusividade pelo Radar Econômico, de VEJA, revela que 38% dos brasileiros ainda não decidiram se farão compras na edição deste ano. Embora 69% acompanhem as ofertas ou considerem a data uma das principais oportunidades de consumo, apenas 22% acreditam que suas promoções sejam muito superiores às de outras épocas do ano.

O levantamento mostra que 53% dos entrevistados pretendem aproveitar a Black Friday, mas a desconfiança em relação às ofertas continua pesando na decisão. Entre aqueles que não planejam comprar, 33% não acreditam que os descontos sejam realmente vantajosos, enquanto 26% desconfiam dos preços anunciados. Para conquistar o consumidor, o varejo também terá de olhar além das etiquetas: 55% apontam os descontos como estímulo às compras, mas 53% valorizam o frete grátis e 37%, o parcelamento sem juros.

A pesquisa também revela uma mudança importante na relação entre consumidores, redes sociais e publicidade. Embora as plataformas sociais sejam utilizadas por 35% dos entrevistados para descobrir produtos e ofertas, apenas 5% as escolhem para concluir as compras. Os marketplaces continuam dominando essa jornada: são utilizados por 45% dos consumidores na descoberta de produtos, 43% na pesquisa e 38% na finalização das compras.

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Outro dado chama a atenção: a publicidade feita por influenciadores digitais inspira menos confiança do que conteúdos produzidos espontaneamente por consumidores comuns. Vídeos de especialistas em determinados produtos são considerados confiáveis por 46% dos entrevistados, enquanto avaliações e conteúdos espontâneos de consumidores alcançam 42%. Já os vídeos de influenciadores identificados como publicidade ou parceria comercial recebem a confiança de apenas 20%. O resultado sugere que, na hora de gastar dinheiro, a experiência de quem efetivamente comprou um produto pesa mais do que a propaganda de quem foi contratado para recomendá-lo.

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Para Elói Assis, diretor-executivo para Varejo da TOTVS, o desafio das empresas é acompanhar um consumidor que pesquisa mais e transita por diferentes plataformas antes de decidir. “Em um calendário repleto de promoções, a Black Friday não perdeu relevância, mas deixou de competir sozinha. O varejo precisa demonstrar valor, e não apenas anunciar desconto”, afirma. Segundo a pesquisa, 41% dos consumidores começam a se preparar para as compras com pelo menos um mês de antecedência, e 51% já chegam à data com uma ideia do que pretendem adquirir.

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O levantamento ouviu 2.109 consumidores brasileiros maiores de 18 anos, de todas as regiões e classes sociais, entre os dias 10 e 22 de outubro de 2026. A margem de erro é de 2,1 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.