ASSINE VEJA NEGÓCIOS
Economia

Black Friday tem 38% de consumidores indecisos, aponta pesquisa inédita

Levantamento mostra desconfiança sobre descontos e revela que publicidade de influenciadores inspira menos confiança que avaliações

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 nov 2026, 09h00
Fachada de um prédio com painéis laranjas exibindo AMAZON CREATOR LAB e Black Friday em letras brancas. Vidros refletem árvores e o céu azul, com folhagem amarela desfocada em primeiro plano
Amazon Creator Lab Black Friday (Amazon/Divulgação)
Continua após publicidade
Black Friday tem 38% de consumidores indecisos, aponta pesquisa inédita Priorize VEJA no Google

A Black Friday continua sendo uma das principais datas do varejo brasileiro, mas convencer o consumidor a abrir a carteira está longe de ser uma tarefa simples. Uma pesquisa inédita da TOTVS, realizada em parceria com a Opinion Box e obtida com exclusividade pelo Radar Econômico, de VEJA, revela que 38% dos brasileiros ainda não decidiram se farão compras na edição deste ano. Embora 69% acompanhem as ofertas ou considerem a data uma das principais oportunidades de consumo, apenas 22% acreditam que suas promoções sejam muito superiores às de outras épocas do ano.

O levantamento mostra que 53% dos entrevistados pretendem aproveitar a Black Friday, mas a desconfiança em relação às ofertas continua pesando na decisão. Entre aqueles que não planejam comprar, 33% não acreditam que os descontos sejam realmente vantajosos, enquanto 26% desconfiam dos preços anunciados. Para conquistar o consumidor, o varejo também terá de olhar além das etiquetas: 55% apontam os descontos como estímulo às compras, mas 53% valorizam o frete grátis e 37%, o parcelamento sem juros.

A pesquisa também revela uma mudança importante na relação entre consumidores, redes sociais e publicidade. Embora as plataformas sociais sejam utilizadas por 35% dos entrevistados para descobrir produtos e ofertas, apenas 5% as escolhem para concluir as compras. Os marketplaces continuam dominando essa jornada: são utilizados por 45% dos consumidores na descoberta de produtos, 43% na pesquisa e 38% na finalização das compras.

Continua após a publicidade

Outro dado chama a atenção: a publicidade feita por influenciadores digitais inspira menos confiança do que conteúdos produzidos espontaneamente por consumidores comuns. Vídeos de especialistas em determinados produtos são considerados confiáveis por 46% dos entrevistados, enquanto avaliações e conteúdos espontâneos de consumidores alcançam 42%. Já os vídeos de influenciadores identificados como publicidade ou parceria comercial recebem a confiança de apenas 20%. O resultado sugere que, na hora de gastar dinheiro, a experiência de quem efetivamente comprou um produto pesa mais do que a propaganda de quem foi contratado para recomendá-lo.

Siga
Continua após a publicidade

Para Elói Assis, diretor-executivo para Varejo da TOTVS, o desafio das empresas é acompanhar um consumidor que pesquisa mais e transita por diferentes plataformas antes de decidir. “Em um calendário repleto de promoções, a Black Friday não perdeu relevância, mas deixou de competir sozinha. O varejo precisa demonstrar valor, e não apenas anunciar desconto”, afirma. Segundo a pesquisa, 41% dos consumidores começam a se preparar para as compras com pelo menos um mês de antecedência, e 51% já chegam à data com uma ideia do que pretendem adquirir.

Continua após a publicidade

O levantamento ouviu 2.109 consumidores brasileiros maiores de 18 anos, de todas as regiões e classes sociais, entre os dias 10 e 22 de outubro de 2026. A margem de erro é de 2,1 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

Publicidade
TAGS:
Black Friday
Radar Econômico
Varejo
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 87% OFF

Digital Essencial

O mercado não espera — e você também não pode!
Com a Veja Negócios Digital, você tem acesso imediato às tendências, análises, estratégias e bastidores que movem a economia e os grandes negócios.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Veja Negócios impressa todo mês na sua casa, além de todos os benefícios do plano Digital Premium
De: R$ 29,99/mês
A partir de R$ 9,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).