Black Friday: saiba quais são os produtos mais cobiçados para a data

Cada vez mais popular no Brasil, a Black Friday deve movimentar cerca de 3 bilhões de reais, segundo um levantamento da Ebit e da Nielsen, o aumento no número de pedidos deve ser de 15% em relação ao ano passado, chegando a 4,91 milhões. O valor médio deve ficar em 626 reais. As dez categorias mais procuradas para compras no dia 29 de novembro devem ser eletrônicos (41%), eletrodomésticos (35%), celulares (27%), informática (26%), moda (25%), casa e decoração (24%), cosméticos (21%), livros (15%), esporte/lazer (12%) e games.

“Podemos afirmar que a Black Friday está cada dia mais consolidada no Brasil. Os mecanismos criados por diversas empresas para comprovar que os descontos são reais, somados à proximidade do Natal e recebimento de parcela do 13º salário pelo brasileiro, explica o otimismo do setor para um forte crescimento no número de pedidos este ano, que deve ser observado principalmente em categorias de maior valor agregado como eletrônicos e telefonia”, explica André Dias, diretor executivo do Compre&Confie.

A pedido de VEJA, a Amazon listou produtos que a empresa aposta que irão bombar na data e que devem ter bons descontos na Black Friday. A companhia aposta em dispositivos próprios como a assistente virtual Alexa e o dispositivo de livros eletrônicos, o Kindle. Porém, a lista também conta com brinquedos, roupas e livros, itens que podem ajudar a antecipar os presentes de Natal, confira:

Echo Dot (3ª Geração): Smart Speaker com Alexa – Amazon

A caixa de de som tem um sistema de inteligência artificial com uma assistente pessoal. O dispositivo reproduz músicas, podcasts, entre outros. Recentemente, o Google lançou o dispositivo Nest Mini, que também conta com assistente de voz, que deve acirrar o mercado de dispositivos de inteligência artificial. Antes da Black Friday, o Echo Dot 3ª geração está sendo vendido a 349 reais no site da Amazon.

Kindle Paperwhite – Amazon

O leitor de livros digitais continua sendo aposta de sucesso da Amazon. A versão a prova d’agua — que pode ser usada por quem quer ler à beira da piscina ou na praia, está sendo vendida a 499 reais antes da Black Friday, e conta com espaço de 32 gb para guardar ebooks. Entre os livros digitais em destaque, a empresa aposta em ‘Outros Jeitos de Usar a Boca’, de Rupi Laur (20,40 reais),

Boneca Baby Alive Baby Shark – Hasbro

Para quem quer aproveitar a data para adiantar o presente de Natal da criançada, uma das tendências é a boneca Baby Alive fantasiada de Baby Shark, personagem da musiquinha-chiclete coreana. Pré Black-Friday, o brinquedo era vendido a 221 reais.

Jogo de Panelas Opus 4 peças Aço Inox – Tramontina

Para quem gosta de cozinhar ou está renovando o enxoval da cozinha, jogo de panelas é uma boa pedida, O jogo de inox da Tramontina sai a 429 reais antes da megapromoção.

Kit 6 Cuecas Boxer Sem Costura – Zorba

A categoria de moda e acessórios é praticamente infinita no comércio online. Um jogo com seis cuecas, antes da promoção, sai a 89,90 reais o kit com seis, ou 14,90 cada. A empresa também aponta tênis esportivo e calça feminina como tendências de compra para a data.