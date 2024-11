‘Black friday’ no Ibovespa encerra mês de novembro

O EWZ, o fundo que representa a bolsa brasileira em Nova York, começa a sexta-feira sangrando mais de 2%. São os investidores estrangeiros, que estão de volta do feriado nos Estados Unidos e agora precisam ajustar suas posições após o derretimento do mercado doméstico registrado ontem.

E que derretimento: o Ibovespa fechou no menor patamar desde julho, a 124.610 pontos, e, com isso, acumula baixa de 7,14% no ano. O dólar bateu o recorde nominal de R$ 6 – uma marca que é, antes de tudo, psicológica. Para alcançar o recorde considerando a inflação, que é a medida real de depreciação, a moeda americana precisaria ser negociada acima de R$ 8.

Ainda assim, a reação é uma mensagem clara dos investidores brasileiros de que eles estão descontentes com o resultado final do pacote de corte de gastos apresentado pelo governo. Nesta sexta, a Faria Lima continuará a fazer contas, isso enquanto reclama da decisão do governo de anunciar as mudanças no IR junto com a medida de ajuste fiscal.

Além disso, o dia ainda terá a divulgação de dados importantes para as contas públicas. O Banco Central anuncia o resultado consolidado do setor público, enquanto o Tesouro publica o relatório da dívida pública.

Como o EWZ está “defasado”, é difícil cravar se investidores continuarão com a black friday de ações ou se haverá espaço para um respiro. Outro complicador é que esse é mais um pregão em que os estrangeiros devem aparecer menos para trabalhar. A sexta-feira pós Dia de Ação de Graças é mais curta nos Estados Unidos: a bolsa por lá fechará às 15h, o que tende a diminuir também o volume de transações.

Agenda do dia

8h30: BC publica resultado primário do setor público consolidado em outubro

9h: IBGE anuncia taxa de desemprego no trimestre até outubro

11h30: Haddad, Tebet, Galípolo, Guillen e outros diretores do BC participam de almoço da Febraban

14h30: BC concede entrevista sobre estatísticas fiscais de outubro

15h30: Tesouro divulga Relatório Mensal da Dívida Pública

16h: Tesouro dá entrevista sobre Relatório Mensal da Dívida Pública

