Black Friday: maioria dos consumidores gasta mais de R$ 1 mil na data, diz pesquisa

A Black Friday está chegando: em 2026, ela acontece oficialmente no dia 27 de novembro. A data é marcada pelos grandes descontos para clientes do varejo, tanto em lojas físicas quanto no e-commerce. Em relação ao evento, uma pesquisa recente do Opinion Box em parceria com a Dito revelou que, entre os consumidores que aproveitaram a edição de 2025, 48% desembolsaram mais de mil reais, enquanto 29% gastaram entre 501 reais e mil reais.

O levantamento, compartilhado com exclusividade com Veja Negócios, também mostra que as promoções se voltam a uma jornada predominantemente digital. Mais da metade dos consumidores (54%) fez as compras exclusivamente pela internet, enquanto 32% combinaram lojas físicas e online. Apenas 14% compraram somente em estabelecimentos físicos.

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Na escolha dos produtos, roupas e acessórios aparecem na frente, citados por 42% dos entrevistados. Eletroeletrônicos foram comprados por 37%, seguidos por eletrodomésticos, com 35%, e produtos de beleza e cosméticos, com 33%.

Sobre as plataformas de compra, o estudo indica que adquirir um produto na data não necessariamente começa e termina no mesmo canal. Entre os clientes, 30% pesquisaram o produto em uma loja física e depois compraram pela internet, enquanto 21% fizeram o caminho inverso. Outros 21% compraram online e retiraram o produto na loja.

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Para este ano, a pesquisa aponta que 62% dos consumidores devem aproveitar a Black Friday — e a maioria mira nos descontos em produtos eletroeletrônicos.