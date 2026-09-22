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Economia

Black Friday: maioria dos consumidores gasta mais de R$ 1 mil na data, diz pesquisa

Estudo também mostra que jornada de compra passa por diferentes canais, mas mais da metade faz compras exclusivamente pela internet

Por Leticia Yamakami Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 16h57
Black Friday
Black Friday em São Paulo, Brasil (Suamy Beydoun/AGIF)
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A Black Friday está chegando: em 2026, ela acontece oficialmente no dia 27 de novembro. A data é marcada pelos grandes descontos para clientes do varejo, tanto em lojas físicas quanto no e-commerce. Em relação ao evento, uma pesquisa recente do Opinion Box em parceria com a Dito revelou que, entre os consumidores que aproveitaram a edição de 2025, 48% desembolsaram mais de mil reais, enquanto 29% gastaram entre 501 reais e mil reais.

O levantamento, compartilhado com exclusividade com Veja Negócios, também mostra que as promoções se voltam a uma jornada predominantemente digital. Mais da metade dos consumidores (54%) fez as compras exclusivamente pela internet, enquanto 32% combinaram lojas físicas e online. Apenas 14% compraram somente em estabelecimentos físicos.

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Na escolha dos produtos, roupas e acessórios aparecem na frente, citados por 42% dos entrevistados. Eletroeletrônicos foram comprados por 37%, seguidos por eletrodomésticos, com 35%, e produtos de beleza e cosméticos, com 33%.

Sobre as plataformas de compra, o estudo indica que adquirir um produto na data não necessariamente começa e termina no mesmo canal. Entre os clientes, 30% pesquisaram o produto em uma loja física e depois compraram pela internet, enquanto 21% fizeram o caminho inverso. Outros 21% compraram online e retiraram o produto na loja.

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Para este ano, a pesquisa aponta que 62% dos consumidores devem aproveitar a Black Friday — e a maioria mira nos descontos em produtos eletroeletrônicos.

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