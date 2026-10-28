Black Friday exige preparação e estratégia das lojas virtuais, indicam dados de 3.300 negócios

Duas em cada três lojas virtuais brasileiras analisadas não tiveram ações de preparação registradas antes da Black Friday de 2025.

É o que mostra pesquisa inédita feita pela Hostinger, empresa de hospedagem de sites que também oferece ferramentas para criar e administrar lojas virtuais

Nesse grupo, o número de pedidos caiu, em média, 19,4% em novembro na comparação com a média de agosto, setembro e outubro.

O levantamento examinou 3.300 lojas hospedadas na plataforma da empresa. Foram consideradas ações como atualização de produtos, criação de descontos ou cupons e ajustes nos meios de pagamento.

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A Hostinger agrupou os negócios de acordo com a antecedência da primeira ação registrada.

Entre as 2.213 lojas sem ações identificadas, 54% tiveram queda superior a 20% nos pedidos em novembro. Em 26% dos casos, o número de pedidos cresceu mais de 20%.

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Os resultados foram diferentes entre as lojas que registraram alguma preparação.

Nesses grupos, a parcela de negócios com queda superior a 20% variou de 17% a 29%. Já a proporção de lojas com aumento acima de 20% ficou entre 44% e 51%.

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Preparação começou em momentos diferentes

A maior alta percentual ocorreu entre as lojas que fizeram a primeira ação de oito a 21 dias antes da Black Friday.

Elas registraram aumento médio de 115,1% nos pedidos de novembro, ante a média dos três meses anteriores. O grupo teve 67,1 pedidos por loja, em média, naquele mês.

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As lojas que começaram a se preparar com mais antecedência, de 22 a 35 dias antes da data, tiveram crescimento menor, de 6,7%. Apesar disso, apresentaram o maior volume médio: 101,5 pedidos por loja em novembro.

Entre os negócios que começaram na semana anterior à Black Friday, a alta média foi de 18,3%. Esse grupo teve 20,8 pedidos por loja no mês.

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Os dados mostram que os grupos com ações registradas tiveram mais pedidos em novembro do que nos meses anteriores. A pesquisa, porém, não demonstra que a preparação tenha sido a causa do desempenho. Outros fatores, como o tamanho e o segmento de cada negócio, podem influenciar os resultados.

Consumidor começa a pesquisar antes da data

Pesquisas de intenção de compra para a Black Friday de 2026 indicam que parte dos consumidores inicia a busca por produtos semanas antes da data.

Um levantamento da Helloo, feito em agosto com 600 pessoas, apontou que mais de 60% começam a pesquisar com um mês ou mais de antecedência. Segundo o estudo, 67% comprariam antes da sexta-feira caso encontrassem uma boa oferta.

Uma pesquisa do Google encomendada à Offerwise ouviu 2.000 brasileiros e encontrou uma intenção de compra menor do que a registrada no ano passado.

Quase metade dos entrevistados pretendia comprar na Black Friday de 2026, ante 61% em 2025. Entre os que planejavam comprar, 44% já haviam começado a pesquisar preços.

Os levantamentos sugerem que a disputa por consumidores pode começar antes da sexta-feira.

Os dados da Hostinger, por sua vez, mostram que as lojas com ações registradas tiveram aumento médio nos pedidos ao longo de novembro, enquanto o grupo sem ações identificadas teve queda.