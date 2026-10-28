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Economia

Black Friday exige preparação e estratégia das lojas virtuais, indicam dados de 3.300 negócios

Maior alta de vendas acontece no grupo que fez a primeira ação entre oito e 21 dias antes da data oficial

Por Ernesto Neves Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 out 2026, 10h57 | Atualizado em 28 out 2026, 10h59
Consumidor fazendo compras online durante a Black Friday
“Essa data já está marcada no calendário dos consumidores”, afirma Thoran Rodrigues, fundador da BigDataCorp (//Getty Images)
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Black Friday exige preparação e estratégia das lojas virtuais, indicam dados de 3.300 negócios Priorize VEJA no Google

Duas em cada três lojas virtuais brasileiras analisadas não tiveram ações de preparação registradas antes da Black Friday de 2025.

É o que mostra pesquisa inédita feita pela Hostinger, empresa de hospedagem de sites que também oferece ferramentas para criar e administrar lojas virtuais

Nesse grupo, o número de pedidos caiu, em média, 19,4% em novembro na comparação com a média de agosto, setembro e outubro.

O levantamento examinou 3.300 lojas hospedadas na plataforma da empresa. Foram consideradas ações como atualização de produtos, criação de descontos ou cupons e ajustes nos meios de pagamento.

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A Hostinger agrupou os negócios de acordo com a antecedência da primeira ação registrada.

Entre as 2.213 lojas sem ações identificadas, 54% tiveram queda superior a 20% nos pedidos em novembro. Em 26% dos casos, o número de pedidos cresceu mais de 20%.

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Os resultados foram diferentes entre as lojas que registraram alguma preparação.

Nesses grupos, a parcela de negócios com queda superior a 20% variou de 17% a 29%. Já a proporção de lojas com aumento acima de 20% ficou entre 44% e 51%.

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Preparação começou em momentos diferentes

A maior alta percentual ocorreu entre as lojas que fizeram a primeira ação de oito a 21 dias antes da Black Friday.

Elas registraram aumento médio de 115,1% nos pedidos de novembro, ante a média dos três meses anteriores. O grupo teve 67,1 pedidos por loja, em média, naquele mês.

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As lojas que começaram a se preparar com mais antecedência, de 22 a 35 dias antes da data, tiveram crescimento menor, de 6,7%. Apesar disso, apresentaram o maior volume médio: 101,5 pedidos por loja em novembro.

Entre os negócios que começaram na semana anterior à Black Friday, a alta média foi de 18,3%. Esse grupo teve 20,8 pedidos por loja no mês.

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Os dados mostram que os grupos com ações registradas tiveram mais pedidos em novembro do que nos meses anteriores. A pesquisa, porém, não demonstra que a preparação tenha sido a causa do desempenho. Outros fatores, como o tamanho e o segmento de cada negócio, podem influenciar os resultados.

Consumidor começa a pesquisar antes da data

Pesquisas de intenção de compra para a Black Friday de 2026 indicam que parte dos consumidores inicia a busca por produtos semanas antes da data.

Um levantamento da Helloo, feito em agosto com 600 pessoas, apontou que mais de 60% começam a pesquisar com um mês ou mais de antecedência. Segundo o estudo, 67% comprariam antes da sexta-feira caso encontrassem uma boa oferta.

Uma pesquisa do Google encomendada à Offerwise ouviu 2.000 brasileiros e encontrou uma intenção de compra menor do que a registrada no ano passado.

Quase metade dos entrevistados pretendia comprar na Black Friday de 2026, ante 61% em 2025. Entre os que planejavam comprar, 44% já haviam começado a pesquisar preços.

Os levantamentos sugerem que a disputa por consumidores pode começar antes da sexta-feira.

Os dados da Hostinger, por sua vez, mostram que as lojas com ações registradas tiveram aumento médio nos pedidos ao longo de novembro, enquanto o grupo sem ações identificadas teve queda.

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