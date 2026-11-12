Black Friday deve movimentar R$ 11 bi, mas crescimento das vendas perde força, projeta CNC

A Black Friday de 2026 deve movimentar 11,52 bilhões de reais no varejo brasileiro, mas o ritmo de crescimento das vendas será menor do que o registrado no ano passado. Segundo projeção da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), o faturamento da data terá expansão real de 1,8% em relação a 2025, quando o avanço foi de 3,2%. Apesar da desaceleração, a movimentação financeira prevista será a maior desde 2014.

A perspectiva acompanha a perda de fôlego do comércio varejista ao longo deste ano. Nos 12 meses encerrados em agosto, o volume de vendas do setor avançou 1,6%, segundo a Pesquisa Mensal de Comércio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado ficou abaixo das altas observadas nos mesmos períodos de 2025, de 2,2%, e de 2024, de 3,6%.

A massa real de rendimentos também apresenta sinais de desaceleração. O indicador cresceu 4,5% nos 12 meses encerrados em agosto, ritmo inferior ao registrado nos mesmos intervalos de 2025 (5,2%) e 2024 (8,4%).

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Na avaliação da CNC, os juros elevados e o endividamento das famílias devem limitar o potencial de consumo durante a data promocional. A taxa média de juros das operações de crédito livre destinadas a pessoas físicas está em 61,7% ao ano, no maior patamar para essa época do ano desde 2017. Além disso, 29,6% das famílias têm contas em atraso e 12,52% estão sem condições de honrar seus compromissos financeiros.

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Entre os segmentos do varejo, artigos de uso pessoal e doméstico devem concentrar a maior parcela do faturamento, com 4,7 bilhões de reais. Na sequência, aparecem móveis e eletrodomésticos, com 2,28 bilhões de reais, hipermercados e supermercados, com 2,04 bilhões de reais, e vestuário e acessórios, com 1,47 bilhão de reais. Juntos, os dois primeiros setores devem responder por mais de 60% da movimentação financeira projetada.