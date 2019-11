Black Friday: comparadores de preço ajudam a achar ofertas reais

A plataforma de comparação de preços foca em ofertas de grandes varejistas. Ao buscar o produto, é possível ver informações sobre o item e também histórico de preços. A ferramenta, que pode ser usada tanto pelo computador quanto por aplicativos de celular. Também é possível cadastrar alerta de preço: o consumidor escolhe o valor que deseja pagar pelo item e a plataforma avisa por e-mail quando o produto chegou no patamar desejado. A ferramenta também está disponível como app para celulares Android e iPhone. O Zoom também tem conteúdo que ajuda o consumidor a escolher o produto, geralmente com listas que indicam quais são os melhores produtos dentro de uma categoria, como TVs, geladeiras e notebooks.

Para facilitar as compras, VEJA reuniu oito plataformas comparadoras para usar na Black Friday. É possível encontrar eletrônico, eletrodomésticos, vestuário e até viagens em promoção pelos sites. Confira:

Em meio a tantas ofertas na Black Friday , os sites de comparação de preços são ótimos aliados na data, assim o consumidor consegue saber se está fazendo um bom negócio e comprando o produto escolhido realmente com o preço mais baixo. Além de reunir promoções de lojas virtuais para indicar onde a compra vale mais a pena, é possível verificar o histórico de preços para saber se a oferta oferecida é real ou não a “metade do dobro”.

Buscapé

Um dos mais antigos sites de comparação de ofertas do Brasil, e atualmente pertence ao mesmo grupo que também controla o Zoom. A plataforma reúne preço tanto de grandes lojas quanto pequenos varejistas, mesmo os desconhecidos. Além da web, a plataforma também possui aplicativo para Android e iPhone (iOS). Assim como o Zoom, a ferramenta possui a função “Alerta de preço”, que informa ao usuário quando o valor de um determinado produto chegou ao patamar desejado, e “Histórico de preço”, que mostra como uma oferta variou em certo período de tempo.

JáCotei

O JáCotei destaca diversas promoções, como de eletrônicos, móveis e eletrodomésticos, separados pela curadoria do site. como fogões e ventiladores. Além da ênfase nos preços baixos, a plataforma também possui cartazes com propagandas de algumas lojas cadastradas. A ferramenta possui gráfico com histórico de preços e criou um selo chamado “Desconto Real” para a Black Friday. Esse selo deve aparecer nos produtos que realmente possuem redução de preço. O JáCotei também tem aplicativo para Android e iPhone.

Google Shopping

Lojas físicas

Shopfully

Bom aliado para quem quer fazer compras em lojas físicas. O site reúne folhetos de ofertas e cartazes de promoções de grandes redes e lojas. É possível navegar por categorias (supermercados, fastfoods, moda) e filtrar opções de cidades para ver quais são as ofertas disponíveis em cada local. A plataforma criou uma aba de Black Friday, onde separa os panfletos de todos os varejistas que dizem ter oferta para a data.

Viagens

Kayak

O Kayak é dos principais aplicativos de comparação de passagens. O usuário pode pesquisar valores de agências de turismo, companhias aéreas nas datas que definiu e também verificar a tendência dos preços da passagem. Há filtros de preço e duração da viagem ajudam bastante a refinar a busca. O site também compara valores de hospedagens e aluguéis de veículos no destino desejado.

Skyscanner

O Skyscanner compara o valor de passagens aéreas em companhias e agências de viagem online e pode ser um aliado para quem quer aproveitar a Black Friday para garantir uma viagem. No aplicativo é possível colocar a origem e o destino desejado e clicar na opção “mês mais barato”, e a ferramenta mostra quais são as melhores datas. Há também a opção para quem já tem data, mas não sabe para onde ir. Com isso, o usuário pode colocar a origem e clicar em “qualquer lugar” e a plataforma mostra quais são os destinos mais baratos para essa data. Assim como o Kayak, o Skyscanner também compara valor de hotéis e alugueis de carro.

Trivago

O aplicativo compara preços de hotéis por meio de um banco de dados com mais de 1 milhão de opções em sites de reserva do mundo todo. É possível buscar por locais, ver como chegar ao hotel e entrar em contato com o estabelecimento.