Bitcoin sobe quase 9% no Brasil apesar de queda no exterior; entenda

O bitcoin registra forte valorização em reais nesta segunda-feira, 26, apesar de operar em queda no mercado internacional. Às 14h04, a criptomoeda era negociada a 436.449 reais, com alta de 8,66% nas últimas 24 horas, segundo dados da CoinGecko. Em dólares, o ativo recuava cerca de 0,3% no acumulado do dia, cotado próximo de 79,9 mil dólares.

A diferença entre os desempenhos está relacionada à disparada da moeda americana diante do real. A cotação do bitcoin para investidores brasileiros depende tanto da variação internacional da criptomoeda quanto do câmbio. Assim, mesmo que o preço do ativo recue em dólares, sua conversão para reais pode resultar em valorização expressiva quando a moeda americana sobe.

O movimento ocorre após a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência, no domingo, 25. A reação dos mercados reflete a frustração de investidores que esperavam a vitória do senador Flávio Bolsonaro (PL). Na abertura desta segunda-feira, o dólar futuro chegou a subir 8,65%, a 5,42 reais, enquanto o Ibovespa futuro registrava forte queda.

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É importante ressaltar que a valorização do bitcoin em reais não significa necessariamente uma alta do ativo no mercado global. Embora a exposição cambial possa favorecer o investidor brasileiro em momentos de desvalorização do real, a criptomoeda continua sujeita às oscilações próprias do mercado internacional, que podem ampliar perdas ou ganhos.