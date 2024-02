Bitcoin encosta em US$ 60 mil após alta de 34% no acumulado de 2024

O Bitcoin sobe 34% no acumulado de 2024 e vai se aproximando dos 60 mil dólares pela primeira vez desde novembro de 2021, quando a criptomoeda era negociada nas suas máximas históricas. Nas últimas 24 horas, a alta é de 3%, para 59 200 dólares.

Existem duas explicações principais para a subida: A primeira foi a autorização da SEC (a CVM americana) para a criação de ETFs de Bitcoin, dada no começo de janeiro. Grandes gestoras de fundos nos Estados Unidos, como BlackRock, Vanguard e Fidelitty, lançaram os seus fundos. De acordo com dados da Nasdaq, os fundos já detém 3% dos Bitcoins em circulação.

A segunda é que entusiastas da cripto também associam a alta a um fenômeno técnico da criptomoeda: o “halving“. O programa do Bitcoin foi programado para reduzir pela metade quantidade de moedas que podem ser mineradas de tempos em tempos, de forma a garantir que a oferta vá se reduzindo até que a última cripto seja minerada. Antes dos halvings passados, a cripto também avançou.

Para além dessas explicações, o fato é que investidores têm adotado uma postura mais otimista com ativos de risco, isso mesmo em meio a um cenário de juros elevados. É nesse contexto que bolsas mundo afora têm batido recordes.

Quem puxou o otimismo, por sinal, foram as ações de tecnologia dentro da corrida pela inteligência artificial. A Nvidia sobe 63% no acumulado do ano – mais que o Bitcoin. E, no caso da empresa, há uma justificativa bem mais concreta do que “há mais gente comprando”. A empresa lidera a corrida da IA têm registrado crescimentos brutais em seus lucros.

Continua após a publicidade

Nesta quarta-feira, porém, o mercado acionário começa em baixa. Os futuros de Nova York recuam, mesmo sinal das bolsas na Europa e na Ásia. Na agenda de indicadores, o principal dado é a segunda leitura do PIB americano.

Na primeira divulgação, a economia dos EUA havia fechado o quarto trimestre de 2023 com um crescimento anualizado de 3,3%. Não são esperadas grandes surpresas. Talvez daí o dia começar tão mau humorado. Bons negócios.

Agenda do dia

08h: FGV divulga IGP-M de fevereiro

09h45: Haddad discursa em painel sobre desigualdade no G20

10h30: EUA/Deptº do Comércio publicam 2ª estimativa do PIB do 4TRI

15h: Lula participa de sessão com chefes de governo do Caricom na Guiana

16h: Tesouro divulga resultado do Governo Central de janeiro

Balanços

C&A, Kepler Weber, Suzano e Ultrapar, após o fechamento do mercado