Bitcoin bate recorde histórico em meio à desvalorização do dólar

Em meio ao excesso de liquidez do dólar e a expectativa da aprovação de um novo pacote de estímulos na economia americana, o Bitcoin (BTC) bateu recorde histórico em dólar nessa quarta-feira, 16. Por volta das 11h09, no horário de Brasília, atingiu 20.296,83 dólares. Pouco antes do meio-dia, a criptomoeda continuou batendo novos recordes e operava a 20.619,43 dólares, alta de 6,91% nas últimas 24 horas.

O ano de 2020 certamente foi o ano do Bitcoin. Com a pandemia da Covid-19, o aumento das transações digitais e da desconfiança sobre a força de moedas controladas pelos governos centrais, como é o caso do dólar, as criptomoedas dispararam. Novas startups que permitem transações em Bitcoin surgiram e, no ano que vem, plataformas como o PayPal passarão a aceitar pagamentos em bitcoin. Além disso, a S&P Global, uma das maiores empresas de índices do mercado financeiro, lançará um índice sobre criptomoedas, conforme mostrou VEJA.

Na esteira da digitalização de pagamentos, até os mais importantes bancos centrais do mundo estudam lançar versões digitais de suas moedas oficiais. O Fed, por exemplo, anunciou em outubro que estuda um dólar digital, mas que “é mais importante para os Estados Unidos acertar do que ser o primeiro”. Em novembro, foi a vez de Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, anunciar que o Euro digital poderá ser lançado em quatro anos. Já a China, que está à frente com plataformas de pagamentos digitais, já testa o yuan digital e no mês passado transacionou valor equivalente a 300 milhões de dólares.

O principal motivo da alta, porém, é a desvalorização do dólar que ocorreu ao longo do ano. O DXY, índice que mede a força da moeda americana em relação a uma cesta de moedas mundiais, a principal delas o euro, chegou a 90,2 nesta terça-feira, 16, o índice mais baixo desde abril de 2018. No dia 15 de dezembro de 2017, o último recorde do BTC antes de 2020, o dólar também estava em 91,5 e em curva acentuada de depressão.