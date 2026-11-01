Binance retoma saques após ataque hacker que provocou rombo de US$ 6,3 bilhões

A Binance retomou os saques das principais criptomoedas em sua plataforma neste domingo, 1°. A corretora está retomando os saques de forma gradual e já liberou as retiradas entre os principais criptoativos, como Ethereum e Bitcoin.

Na sexta-feira, 30, a Binance sofreu um ataque hacker que provocou um prejuízo estimado em 6,3 bilhões de dólares. Esse foi o maior rombo da história dos criptoativos. A imprensa americana apontou que grupos hackers norte-coreanos são suspeitos de cometerem o crime para alimentar a ditadura de Kim Jong Un.

Segundo Binance, a estratégia de recuperação das criptomoedas roubadas obteve 95% de sucesso, com apenas alguns ativos periféricos ainda não recuperados. Todos os saldos de Bitcoin, Ethereum, Tether, BNB, Solana, USD Coin, XRP, World Liberty Financial USD, Ripple USD e Zcash foram recuperados e estão totalmente garantidos em 100%.

” Os 5% restantes são tokens fora dos dez principais listados acima, que são menos líquidos no mercado e levam mais tempo para serem obtidos na escala necessária”, diz a companhia.

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A Binance suspendeu os saques na sexta-feira para conter o avanço dos hackers. Após reajustar o sistema e recuperar boa parte das perdas, a corretora voltou a liberar os saques dos seus clientes.

“Retomar os saques é um marco importante, mas nosso trabalho continua. Seguiremos trabalhando para fortalecer nossas medidas de segurança, a concluir o processo de recuperação e a fornecer atualizações à medida que o progresso avança”, conclui a Binance