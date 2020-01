Bilionários são mais ricos do que 60% da população mundial, diz ONG

A fortuna do 1% mais ricos do mundo corresponde a mais que o dobro da riqueza acumulada dos 6,9 bilhões de pessoas menos ricas, ou seja, 92% da população do planeta, afirma a ONG Oxfam em um relatório divulgado nesta segunda-feira, 20, às vésperas da realização do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Ainda de acordo com o estudo, havia em 2019 apenas 2.153 bilionários do mundo. Estes, detinham mais dinheiro do que 60% da população do planeta.