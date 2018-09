Bilhete único da região metropolitana de SP terá funções débito e crédito

Os 9 milhões de usuários do BOM, o bilhete único da região metropolitana de São Paulo, poderão incluir as funções débito e crédito em seus cartões de transporte. A Autopass, empresa que administra o cartão BOM, acaba de fechar parcerias com os bancos BMG e Icatu, que permitirão a oferta de produtos financeiros para os usuários do bilhete único.

No caso do BMG, além das funções débito e crédito que podem ser adicionadas ao cartão, os usuários do sistema poderão ter condições facilitadas para contratação de linhas de microcrédito. Já a parceria com o Icatu dará aos usuários do serviço acesso seguro de vida, produtos de previdência e títulos de capitalização.

O presidente da Autopass, Rubens Gil Filho, diz que os produtos financeiros ainda estão sendo desenhados e devem ser lançados até o fim do ano. Segundo ele, nenhum novo serviço ou produto será imposto ao usuário do cartão BOM. “Tudo dependerá da aceitação do usuário, nada será colocado de forma obrigatória.”

Esta não é a primeira vez que a Autopass trabalha com a inclusão de funções financeiras ao cartão de transporte. O serviço foi testado em 2013, mas só 300 mil usuários se interessaram por essa facilidade. O presidente da empresa acredita que a experiência será diferente agora, pois haverá mais pontos de atendimento ao cliente.

Segundo ele, os usuários do cartão BOM já podem fazer parte de um clube de benefícios que garante descontos em redes varejistas, como Carrefour, Marabraz e Drogaria São Paulo.

Em outra frente, a Autopass fechou uma parceria com o Banrisul para ampliar a oferta de máquinas em que os bilhetes podem ser carregados.