Big techs derrubam NY no último pregão de outubro

O mercado financeiro vive um dos clássicos dilemas quando o assunto é investimento a longo prazo. De um lado está a demanda por desembolsos pesados na nova fronteira tecnológica, a inteligência artificial. Sem isso, fica difícil imaginar que as atuais líderes de mercado Google, Microsoft, Apple, Meta e cia continuarão no topo das maiores empresas do mundo.

De outro, estão os acionistas dessas empresas, sedentos por dividendos, pagos no curto prazo, e que podem ser menores caso os desembolsos com investimentos cresçam de forma acelerada.

Ontem, após o fechamento do mercado, Microsoft e Meta anunciaram os resultados do terceiro trimestre. As duas companhias registraram aumento no lucro, ambas acima das projeções dos analistas. Alta de 11% para a Microsoft e de 35,5% para a dona do Facebook.

Ainda assim, as ações das companhias amanheceram em queda de quase 4% no pré-mercado em Nova York. E isso puxa os futuros do S&P 500 e do Nasdaq para o negativo. A pressão deve continuar durante todo o dia, até que Apple e Amazon divulguem seus números após o fechamento do mercado.

Isso em uma quinta com indicadores importantes. Pela manhã, os EUA divulgam o PCE de setembro, a medida de inflação usada pelo Fed para conduzir o corte na taxa de juros.

No Brasil, a agenda também é carregada. A Ambev divulgou queda de 11% no lucro, enquanto o resultado do Bradesco avançou 13% no terceiro trimestre.

Fora da temporada de balanços, o IBGE divulga a taxa de desemprego, enquanto o Tesouro publica dados da dívida pública federal.

Não há referência para o EWZ nesta manhã em Nova York, o que significa que fica difícil prever o humor dos investidores para o último pregão de outubro. O Ibovespa tem, até aqui, queda acumulada de 0,89% no mês.

Agenda do dia

9h: IBGE divulga Pnad Contínua até setembro

9h30: EUA anunciam PCE em setembro

9h30: EUA publicam pedidos de auxílio desemprego

9h30: Fernando Haddad participa, por meio virtual, da abertura da reunião ministerial do G20 Saúde/Finanças

14h: Haddad e Campos Neto participam da reunião do CMN

18h: Tesouro divulga dívida Pública federal em setembro

Balanços

Antes da abertura: Bradesco, Ambev, Mastercard, ConocoPhillips e International Paper

Após o fechamento: Amazon, Apple, Intel, Eztec, CCR e Carrefour Brasil

