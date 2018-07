Big Mac no Brasil é o mais caro do mundo, aponta ‘The Economist’

O McDonald’s do Brasil tem o Big Mac mais caro do mundo, segundo o índice de preços da revista The Economist. No país, o sanduíche sai por 16,90 reais. Para chegar ao resultado, a publicação considerou o preço do sanduíche ajustado pela riqueza produzida pelos habitantes (PIB per capita).

Ao converter o valor do lanche para o dólar, o Big Mac brasileiro sai por 4,40 dólares – mais barato do que o vendido nos Estados Unidos, que sai por 5,51 dólares. No entanto, considerando o PIB per capita dos países, o The Economist afirma que o lanche deveria custar 41% menos no Brasil, o equivalente a 12,48 reais.

De acordo com o levantamento, o real está desvalorizado em 20,1% em relação ao dólar, pior nível desde janeiro de 2016 (-32%). Apenas duas moedas estão sobrevalorizadas em relação à moeda norte-americana, o franco suíço (+18,8%) e a coroa sueca (+5,8%).

O índice é calculado semestralmente pela revista britânica e leva em conta o preço do lanche do McDonald’s para analisar as taxas de câmbio de 56 moedas. O Big Mac foi escolhido para a comparação porque os ingredientes e custos envolvidos são similares em todo o mundo – dessa forma, serviria de indicador para distorções entre as cotações praticadas no mercado.