Biden sobe a aposta e anuncia suspensão da importação de petróleo russo

As sanções ocidentais à Rússia atingiram frontalmente o mercado de commodities, marcando um avanço da guerra financeira travada entre os Estados Unidos e seus aliados contra o regime de Vladimir Putin e a invasão à Ucrânia. O presidente americano Joe Biden anunciou nesta terça-feira, 8, a suspensão de compra de petróleo russo, em movimento que deve ser acompanhado pelo Reino Unido e a União Europeia nas próximas horas. “Nós estamos unidos no nosso propósito. Queremos aumentar a pressão contra a máquina de guerra de Putin”, disse Biden, ao anunciar que os portos americanos não receberão o produto russo.

A impugnação do petróleo da Rússia, que é a segunda maior exportadora da commodity no mundo, fez com que o barril disparasse e aumentou as preocupações com a inflação mundo afora. Por volta do 12h20 (horário de Brasília) o barril de petróleo tipo Brent, subia 7% chegando a 131 dólares. Em 23 de fevereiro, um dia antes da invasão da Rússia à Ucrânia, o barril estava cotado a 95 dólares. Logo, a sanção afeta economias em todo o mundo. “Isso vai ter custos para os Estados Unidos, mas defender a liberdade tem seus custos”, disse Biden sobre o efeito das sanções.

Até agora, 0 gás e o petróleo da Rússia até agora foram poupados das sanções introduzidas pelos EUA e países europeus, devido à preocupação com o impacto econômico e os países ocidentais se focaram em proibições no mercado financeiro, como ativos do Banco Central Russo e bloqueios no sistema global de pagamentos, o Swift. O temor é a ainda maior na própria Europa, que tem maior dependência do petróleo russo e, em particular, do gás natural. Com a ameaça da nova punição, Moscou ameaça a cortar o fornecimento de gás natural para a Europa, um dos grandes temores do bloco quando o conflito entre Rússia e Ucrânia se iniciou.

O petróleo russo representou cerca de 3% de todos os embarques de petróleo que chegaram aos EUA no ano passado, mostram dados da US Energy Information Administration. Ao todo, as importações de petróleo e derivados russos representaram cerca de 8% do total dos EUA. As importações americanas de petróleo russo em 2022 caíram para o ritmo anual mais lento desde 2017, segundo a empresa de inteligência Kpler. Porém, a sanção mexe com a precificação no mercado global e, consequentemente na inflação, um dos grandes gatilhos da popularidade de Biden, que vem caíndo desde a sua eleição.

A Europa importa cerca de 4 milhões de barris por dia de petróleo e produtos refinados russos, segundo dados do Eurostat. O montante equivale a quase 30% de todo o petróleo comprado dentro do bloco europeu.