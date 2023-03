Biden mira em bilionários e prevê alíquota de 25% para os super-ricos

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a propor ao Congresso americano impostos mais altos para as grandes fortunas do país. Segundo a agência Bloomberg, Biden pedirá um imposto mínimo de 25% para bilionários. Em fevereiro, durante o discurso do Estado da União, o democrata havia defendido uma taxa mínima para os super-ricos, com alíquota de 20%. Na lista das 500 pessoas mais ricas do mundo, 186 são bilionários com fortuna estabelecida nos Estados Unidos.

O plano de orçamentário de Biden para crescer a arrecadação também prevê um aumento de quase o dobro de impostos para ganhos de capital, de 20% para 39,6%. Há também a previsão de um aumento da alíquota de imposto corporativo de 21% para 28% e o aumento da alíquota máxima para americanos que ganham mais de US$ 400.000 de 37% para 39,6%. Segundo a Bloomberg, as altas dos impostos estarão no plano que será anunciado pelo presidente americano nesta quinta-feira, 9.

O orçamento vem em meio a um debate acirrado no Congresso sobre o teto da dívida – que os democratas querem aumentar em 31 trilhões de dólares antes que os EUA fiquem sem dinheiro em julho. O teto é o valor máximo que o governo pode tomar emprestado para despesas já aprovadas. Ao mesmo tempo, o governo Biden quer aumentar a receita do país para financiar gastos em vez de depender de dívidas. Mas os republicanos são a favor do corte de gastos. O orçamento de Biden para 2024 visa reduzir o déficit dos EUA em quase 3 trilhões de dólares nos próximos 10 anos, disse Karine Jean-Pierre, secretária de imprensa da Casa Branca, em uma coletiva de imprensa na quarta-feira.

Retomada

A proposta de taxação dos super-ricos vem cerca de um mês após o discurso de Biden no Estado da União. Na ocasião, ele pediu ao Congresso uma alíquota mínima de 20% para os super-ricos. “Esse imposto mínimo garantiria que os americanos mais ricos não pagassem mais uma taxa de imposto inferior à de professores e bombeiros”, disse a Casa Branca em um informativo antes do discurso de Biden em fevereiro. Ele disse no documento que os bilionários pagam uma taxa média de apenas 8% em um ano típico.

Embora Biden tenha pressionado por impostos mais altos para famílias mais ricas desde o ano passado, a medida deve enfrentar oposição dos republicanos, que controlam a Câmara dos Deputados. O presidente dos EUA não conseguiu aprovar aumentos de impostos quando os democratas dominaram as duas câmaras.