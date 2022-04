Biden anuncia sanções contra as filhas de Vladimir Putin

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou, nesta quarta-feira, 6, que planeja impor novas sanções econômicas ao mandatário russo, Vladimir Putin, depois do banho de sangue promovido pelas tropas do país em Bucha, na Ucrânia. Desta vez, Biden mirou nas filhas do presidente da Rússia. De acordo com a agência Bloomberg, Mariya Putina e Katerina Tikhonova, além da mulher e da filha do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, sofrerão sanções para dificultar operações de pessoas próximas ao autocrata Putin.

A inteligência americana acredita que Putin esconde ativos financeiros no nome das filhas. “Deixei claro que a Rússia pagaria um preço severo e imediato por suas atrocidades em Bucha. Hoje, junto com nossos aliados e parceiros, estamos anunciando uma nova rodada de sanções devastadoras”, escreveu Biden no Twitter nesta quarta-feira. Além das sanções às filhas de Putin, a Casa Branca anunciou o recrudescimento das medidas contra o Sberbank e o Alfa Bank — maior banco privado do país. Empresas americanas serão proibidas de fazer negócios com as instituições ou de realizar aportes e investimentos na Rússia.