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Economia

Bets pressionam o varejo ao drenar recursos das famílias brasileiras

A cada R$ 1 bilhão direcionado às bets, o faturamento do varejo nacional encolhe 0,7%, diz CNC

Por Felipe Erlich Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 ago 2026, 12h26
Apostas online - Bets
As apostas online, populares bets (svetikd/Getty Images)
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O avanço das apostas online (bets) no Brasil já produz efeitos sobre o desempenho do comércio. Segundo a Confederação Nacional do Comércio (CNC), cada 1 bilhão de reais direcionado pelos brasileiros às bets está associado a uma redução de 0,7% no faturamento do varejo. De acordo com a entidade, o gasto mensal dos brasileiros com plataformas de apostas saltou de 4 bilhões de reais, em janeiro de 2023, para 29 bilhões de reais, em dezembro de 2025. O aumento da destinação de recursos para as apostas teve impacto acumulado sobre o comércio: entre janeiro de 2023 e março de 2026, o varejo brasileiro deixou de faturar mais de 143 milhões de reais em razão dos gastos com bets, segundo estudo da CNC.

O volume de recursos direcionado às plataformas de apostas também aparece em levantamento do Comitê Nacional de Secretários de Fazenda (Comsefaz), elaborado em parceria com o Centro Internacional Celso Furtado de Políticas para o Desenvolvimento (Cicef). Segundo a 3ª edição do Boletim Fiscal dos Estados Brasileiros, as famílias brasileiras perderam 62,5 bilhões de reais para as bets em 2025. O montante equivale a quase 40% do orçamento atual do Bolsa Família e a 166% do orçamento do Seguro-Desemprego. No mesmo ano, as plataformas de apostas movimentaram 350,97 bilhões de reais em transferências via Pix.

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