Bets chegam à hora de sair do ar com R$ 1,45 bilhão em jogo e à espera de Fux

As bets chegam nesta segunda-feira, 5, às últimas horas de funcionamento no Brasil com duas contagens regressivas em andamento. De um lado, apostadores ainda tinham R$ 1,453 bilhão depositados nas plataformas no último balanço oficial do governo, divulgado na sexta-feira. Do outro, empresas e clubes aguardam uma decisão do ministro Luiz Fux, do Supremo Tribunal Federal, sobre pedidos para suspender a proibição antes de os sites saírem do ar.

O dinheiro pertence a 28,65 milhões de CPFs. Desde 26 de setembro, os usuários já retiraram R$ 652,6 milhões, uma queda de 30,99% no saldo mantido nas plataformas. O governo orientou os apostadores a fazer o saque voluntariamente até as 23h59 desta segunda. A partir de terça-feira, 6, sites e aplicativos deixam de operar no país.

Quem não retirar o dinheiro não perde o saldo. As empresas terão de informar às instituições financeiras os valores individualizados por CPF, e os bancos ficarão responsáveis pelas devoluções nos dias seguintes. Em casos em que o ressarcimento não puder ser concluído normalmente, a Caixa Econômica Federal assumirá o processo. O governo também identificou 48 contas com mais de R$ 500 mil, que serão submetidas a análise mais detalhada por apresentarem movimentação fora do padrão.

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Enquanto essa operação é preparada, o setor tenta alterar o desfecho no Supremo. A Associação Nacional de Jogos e Loterias e o Instituto Brasileiro de Jogo Responsável pediram a Fux uma liminar contra a medida provisória que proibiu as apostas. Na sexta-feira, o ministro deu 72 horas para manifestação da Advocacia-Geral da União antes de decidir sobre os pedidos. Até a manhã desta segunda, não havia decisão suspendendo a medida.

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A pressão aumentou durante o fim de semana. O Flamengo pediu ao STF uma apreciação urgente da liminar antes do fim desta segunda-feira, argumentando que a retirada das bets produz efeitos imediatos sobre contratos de patrocínio e receitas do futebol. Outros clubes também ingressaram na discussão.

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Assim, as empresas chegam ao prazo final obrigadas a preparar sua saída ao mesmo tempo em que mantêm aberta a última porta para permanecer no mercado. Sem uma intervenção de Fux até o fim do dia, o cronograma do governo entra amanhã em sua etapa mais drástica: o bloqueio das plataformas.