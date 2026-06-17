Beto Carrero investe R$ 24 mi em renovação de montanha-russa mais famosa do parque

A Fire Whip, maior montanha-russa do parque, existe no Beto Carrero World desde 2008 se tornando um grande símbolo que carrega momentos de risadas e desafios superados entre amigos e famílias. Para deixá-la ainda melhor, a empresa decidiu investir 24 milhões de reais em uma transformação completa.

A ideia central é conseguir preservar tudo o que faz a Fire Whip ser única, mas levando a experiência dos clientes a outro nível de conforto, tecnologia e emoção. A atração passará por um processo de “retracking” que significa substituir todos os trilhos. Ao todo serão renovados cerca de 500 metros do percurso completo. A velocidade, as inversões, o frio na barriga e a adrenalina continuam os mesmos. O que muda é a tecnologia que será implementada, que garantirá um passeio com maior conforto e leveza ao deslizar nos trilhos.

No total serão instaladas 194 toneladas de novos equipamentos. Além disso, a atração também ganhará um novo sistema de freios magnéticos e uma plataforma de automação desenvolvida na Holanda para modernizar a montanha-russa. “Quem olha uma montanha-russa funcionando muitas vezes não imagina toda a tecnologia e o trabalho que existem nos bastidores. O nosso principal objetivo com essa transformação é melhorar a experiência do visitante. A Fire Whip continuará sendo a montanha-russa radical que todos conhecem, mas agora com um percurso sem bater tanto, muito mais suave, confortável e fluido. Temos certeza de que quem já andou vai sentir a diferença logo na primeira volta”, destaca Dirceu Herkenhoff, diretor de Operações do Beto Carrero World. A Fire Whip ficará fechada temporariamente entre junho e agosto de 2026.