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Beto Carrero investe R$ 24 mi em renovação de montanha-russa mais famosa do parque

Atração ficará fechada temporariamente entre junho e agosto de 2026

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 17 jun 2026, 15h02 | Atualizado em 17 jun 2026, 15h03
Pessoas em um carrinho de montanha-russa amarelo e vermelho, de cabeça para baixo, com o céu azul claro ao fundo. Os passageiros parecem se divertir, com sorrisos e braços levantados, enquanto o brinquedo faz uma curva acentuada. A estrutura da montanha-russa é vibrante, com pilares e trilhos em tons de amarelo e vermelho, criando um contraste com o azul do céu
Fire Whip, Beto Carrero (Beto Carrero World/Divulgação)
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A Fire Whip, maior montanha-russa do parque, existe no Beto Carrero World desde 2008 se tornando um grande símbolo que carrega momentos de risadas e desafios superados entre amigos e famílias. Para deixá-la ainda melhor, a empresa decidiu investir 24 milhões de reais em uma transformação completa.

A ideia central é conseguir preservar tudo o que faz a Fire Whip ser única, mas levando a experiência dos clientes a outro nível de conforto, tecnologia e emoção. A atração passará por um processo de “retracking” que significa substituir todos os trilhos. Ao todo serão renovados cerca de 500 metros do percurso completo. A velocidade, as inversões, o frio na barriga e a adrenalina continuam os mesmos. O que muda é a tecnologia que será implementada, que garantirá um passeio com maior conforto e leveza ao deslizar nos trilhos. 

No total serão instaladas 194 toneladas de novos equipamentos. Além disso, a atração também ganhará um novo sistema de freios magnéticos e uma plataforma de automação desenvolvida na Holanda para modernizar a montanha-russa. “Quem olha uma montanha-russa funcionando muitas vezes não imagina toda a tecnologia e o trabalho que existem nos bastidores. O nosso principal objetivo com essa transformação é melhorar a experiência do visitante. A Fire Whip continuará sendo a montanha-russa radical que todos conhecem, mas agora com um percurso sem bater tanto, muito mais suave, confortável e fluido. Temos certeza de que quem já andou vai sentir a diferença logo na primeira volta”, destaca Dirceu Herkenhoff, diretor de Operações do Beto Carrero World. A Fire Whip ficará fechada temporariamente entre junho e agosto de 2026.

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