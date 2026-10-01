Beneficiários do Bolsa Família ocuparam 85% das vagas CLT geradas desde 2023, diz FGV

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Um estudo do CEEE-FGV revela que beneficiários do Bolsa Família impulsionaram o emprego formal no Brasil. Desde 2023, 4,58 milhões de pessoas do programa conseguiram trabalho com carteira, representando 85,2% do saldo total de vagas criadas no país. A inserção desses trabalhadores foi crucial para a expansão do mercado.

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Os trabalhadores de famílias que recebem os auxílios do programa Bolsa Família são a maioria no saldo de empregos formais dos últimos anos, de acordo com dados colhidos por um novo estudo divulgado nesta semana pelo Centro de Estudos Empíricos em Economia da Fundação Getúlio Vargas (CEEE-FGV).

O levantamento mostrou que, desde 2023, 4,58 milhões de novas pessoas que recebem o Bolsa Família passaram a ter um emprego com carteira assinada. O número leva em consideração a diferença entre todas as contratações e todos os desligamentos entre os trabalhadores que estão no programa, e representa 85,2% do total de vagas geradas no país no período. Considerado todo o mercado, o Brasil criou 5,38 milhões de vagas registradas pela Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT.

Os números levam em consideração o saldo, isto é, a diferença entre o total de contratações e demissões, que é o dado usado para mostrar o quanto o mercado de trabalho está evoluindo e qual é a sua criação (ou destruição) efetiva de novas vagas. Desde o início de 2023, o Brasil contratou 91,8 milhões de pessoas CLT, das quais 15,4 milhões eram do Bolsa Família, o equivalente a 16,7%. De outro lado, 86,4 milhões de pessoas foram demitidas ou se desligaram, sendo 10,8 milhões, ou 12,5%, do Bolsa Família.

Como a presença dos participantes do programa é maior nas contratações do que nas demissões, os dados indicam que foi a inserção dos beneficiários no mercado que ajudou a puxar os números para cima. “Em conjunto, os dados sugerem que a expansão recente do emprego formal incorporou de forma relevante a população inscrita no CadÚnico e foi especialmente importante para beneficiários do Bolsa Família”, diz o relatório do estudo da FGV, intitulado Inserção dos Beneficiários do Bolsa Família no Emprego Formal, assinado pelos pesquisadores Valdemar Pinho Neto e Luiz Gustavo Barbosa.

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O estudo foi feito com base nos números do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), que é a base de dados oficial do Ministério do Trabalho com todas as movimentações feitas pelas empresas nos postos com registro em carteira. Foram examinados os resultados de janeiro de 2023 até julho de 2026, e cruzados com as informações do Cadastro Único, o CadÚnico, base do governo que reúne os cadastros das pessoas de baixa renda e que podem receber programas sociais, como o Bolsa Família.