BCE mantém a taxa de juros da Zona do Euro em 3,75% ao ano

O Conselho do Banco Central Europeu (BCE) vai manter inalterada as suas principais taxas de juros da Zona do Euro. A entidade manteve os juros no patamar de 3,75% ao ano.

A decisão de não mexer nas taxas, segundo o BCE, é reflexo de uma estabilidade das condições econômicas atuais, ainda que tenha havido um pequeno aumento em certas medidas da inflação subjacente em maio. “A maioria das medidas permaneceu estável ou desceu ligeiramente em junho”, destaca a nota do BCE.

O conselho também observou que o impacto inflacionário do crescimento salarial foi mitigado pelos lucros, enquanto a política monetária continua a impor condições de financiamento restritivas.

Atualmente, a inflação da Zona do Euro está em 2,5%. O compromisso do Conselho do Banco Central Europeu (BCE), diz a nota, é garantir que a taxa de inflação na zona do euro volte a alcançar o seu objetivo de médio prazo, que é uma taxa de cerca de 2%. “Para o efeito, manterá as taxas de juro diretoras suficientemente restritivas enquanto for necessário”, diz o BCE.