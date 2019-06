A economia brasileira deve ficar perto da estabilidade neste segundo trimestre com um processo de retomada gradual, avaliou o Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central (BC). A ata do encontro de semana passada foi divulgada nesta terça-feira, 25, pela instituição.

“Após leve recuo no primeiro trimestre de 2019, em decorrência dessa perda de dinamismo e de alguns choques pontuais, o Produto Interno Bruto (PIB) deve apresentar desempenho próximo da estabilidade no segundo trimestre”, avaliou o Copom. No primeiro trimestre, o PIB registrou queda de 0,28%, segundo o IBGE. A expectativa do mercado financeiro é de que o indicador fique em 0,87%, segundo projeções compiladas pelo Boletim Focus desta semana.

Na ata de sua última reunião de política monetária, quando deixou na semana passada a Selic em 6,50% ao ano, o Copom disse que os principais choques sofridos pela economia brasileira ao longo de 2018 se dissiparam e que as condições financeiras já caminharam para território “mais estimulativo”.

O Copom voltou a destacar a importância de reformas econômicas para “consolidação do cenário benigno para a inflação prospectiva” e disse que as reformas ajudam a reduzir incertezas, estimulando o investimento privado. O destaque à necessidade de evolução na agenda de reformas, no entanto, sinaliza ao mercado que cortes de juros só virão após a aprovação da reforma da Previdência, que tramita na comissão especial da Câmara dos Deputados.

A avaliação do Copom para a atividade se dá no momento em que o mercado impõe sucessivos cortes às expectativas para a atividade.

Mercado

Para Dan Kawa, sócio da TAG Investimentos, a ata do Copom manteve a porta aberta para queda da Selic, mas com ressalvas sobre o recuo nas projeções de inflação de curto prazo. “O espaço para o tamanho da queda talvez seja menor do que o vislumbrado após o comunicado da semana passada”, afirmou.

“Para resumir, o Copom não cortou nem disse que vai cortar, sequer sinalizou”, disse Jason Vieira, economista-chefe da Infinity Asset Management, que classificou o colegiado do BC como “um pouco mais pragmático que o mercado”. “Estamos contando demais com eventos imponderáveis. E, pior, está todo mundo contando com o político. Calma”, concluiu.

Contratos de juros futuros indicavam Selic média de 5,6% em dezembro de 2019. A curva de DI embutia Selic média de cerca de 6,4% no último trimestre de 2020.

(Com Reuters)