BC vai permitir Pix Automático em contas-salário; veja o que muda

O Banco Central permitirá que o Pix Automático seja utilizado em contas-salário a partir de 1º de julho de 2027. A modalidade será a única forma de enviar pagamentos via Pix a partir desse tipo de conta.

A mudança amplia as possibilidades de uso das contas-salário e adapta o sistema às regras estabelecidas para débitos automáticos interbancários vinculados a essas contas.

Apesar da alteração, as contas-salário continuarão impedidas de receber outras transações via Pix. As exceções são valores enviados pela Secretaria do Tesouro Nacional e operações de devolução.

O Banco Central também anunciou outra série de mudanças no Pix. Uma delas foi referente ao pedido do governo americano diante do tarifaço. Veja os detalhes nesta reportagem.