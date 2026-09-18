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BC vai permitir Pix Automático em contas-salário; veja o que muda

A mudança amplia as possibilidades de uso das contas-salário

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 set 2026, 10h18
Pix Automático
O Banco Central também anunciou outra série de mudanças no Pix (Aloisio Mauricio/Fotoarena/.)
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O Banco Central permitirá que o Pix Automático seja utilizado em contas-salário a partir de 1º de julho de 2027. A modalidade será a única forma de enviar pagamentos via Pix a partir desse tipo de conta.

A mudança amplia as possibilidades de uso das contas-salário e adapta o sistema às regras estabelecidas para débitos automáticos interbancários vinculados a essas contas.

Apesar da alteração, as contas-salário continuarão impedidas de receber outras transações via Pix. As exceções são valores enviados pela Secretaria do Tesouro Nacional e operações de devolução.

O Banco Central também anunciou outra série de mudanças no Pix. Uma delas foi referente ao pedido do governo americano diante do tarifaço. Veja os detalhes nesta reportagem.

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