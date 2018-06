BC reduz projeção para o PIB e aumenta estimativa de inflação

O Banco Central (BC) reduziu a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) para 1,6% neste ano e aumentou a expectativa de inflação, conforme divulgado pela instituição nesta quinta-feira, 28, no Relatório de Inflação. A projeção para a expansão da economia é 1 ponto porcentual menor do que a apresentada na última previsão em março, quando o indicador estava em 2,6%.

“A revisão está associada ao arrefecimento da atividade no início do ano, a acomodação dos indicadores de confiança de empresas e consumidores e a perspectiva de impactos diretos e indiretos da paralisação no setor de transporte de cargas ocorrida no final de maio”, diz a autarquia monetária no relatório.

A projeção do BC é bem mais conservadora que a do governo federal, que no mês passado reduziu a expectativa de crescimento para este ano de 2,97% para 2,5%.

Em relação à inflação, a previsão é de o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (IPCA) fechar o ano em 4,2% ante 3,8% no relatório anterior. O resultado, se confirmado, ficará dentro do centro da meta estabelecida pelo BC, que é de 4,5% em 2018. Para 2019, a previsão para o IPCA passou de 4,1% para 3,7%.

“Ressalte-se que, apesar da aceleração projetada para os próximos meses, a retomada da atividade em ritmo mais gradual que o esperado e a propagação inercial do baixo patamar inflacionário são fatores que contribuem para manutenção da inflação em patamar reduzido, sobretudo no segmento de serviços e em medidas de inflação subjacente”, diz o relatório do BC.