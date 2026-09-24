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Economia

BC reduz projeção para o PIB diante da desaceleração da atividade econômica

A revisão considera o desempenho menos favorável da economia no segundo trimestre

Bruno AndradePor Bruno Andrade Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 set 2026, 08h25 | Atualizado em 24 set 2026, 09h00
Edifício do Banco Central do Brasil em Brasília, com fachada de concreto e janelas espelhadas, sob um céu nublado e dramático. Uma árvore verde aparece à esquerda e um prédio mais baixo ao fundo. Na base, a inscrição BANCO CENTRAL DO BRASIL é visível.
Para 2027, a estimativa do BC é de crescimento de 1,4% do PIB (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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BC reduz projeção para o PIB diante da desaceleração da atividade econômica Priorizar nos meus resultados Google

O Banco Central reduziu de 2% para 1,8% a projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) em 2026, diante de uma desaceleração mais acentuada da atividade econômica, mostra o relatório de política monetária divulgado nesta quinta-feira, 24. A revisão considera o desempenho menos favorável da economia no segundo trimestre e os primeiros indicadores do terceiro trimestre, que apontam para um ritmo mais fraco. Para 2027, a estimativa é de crescimento de 1,4%.

A economia brasileira cresceu 0,5% no segundo trimestre, após expansão de 1,1% nos três primeiros meses do ano. Segundo o BC, houve desaceleração dos setores mais sensíveis ao ciclo econômico e queda do consumo das famílias. A avaliação da autoridade monetária é de que a perda de dinamismo, iniciada no fim de 2024 com o ciclo de aperto monetário, deve continuar no terceiro trimestre.

O cenário externo também adiciona incerteza às perspectivas para a economia brasileira. O BC afirma que permanecem indefinidas a evolução dos conflitos armados no Oriente Médio e as próximas decisões de política monetária em algumas economias avançadas. Para a autoridade monetária, esse ambiente aumenta a volatilidade dos preços de ativos e commodities e exige cautela das economias emergentes.

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Apesar da desaceleração da atividade, o mercado de trabalho continua aquecido. A taxa de desocupação permanece em nível historicamente baixo, enquanto a geração de empregos com carteira assinada segue positiva, embora tenha perdido força.

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A inflação, por sua vez, continua acima da meta, apesar da redução recente. O Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) acumulado em 12 meses passou de 4,72% em maio para 4,22% em agosto. A inflação de serviços permanece elevada, em um cenário de mercado de trabalho aquecido e hiato do produto positivo.

As expectativas de inflação seguem desancoradas. Embora tenham recuado para 2026, voltaram a subir para 2027 e 2028 e permanecem acima da meta em todo o horizonte de projeção. No cenário de referência, o BC projeta inflação de 3,2% no primeiro trimestre de 2028, horizonte relevante para a política monetária.

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Na reunião de setembro, o Copom reduziu a Selic de 14% para 13,75% ao ano. O Comitê afirmou que o aumento da incerteza, a desancoragem das expectativas e os riscos em torno do cenário-base exigem cautela na condução da política monetária.

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