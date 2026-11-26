O Conselho Monetário Nacional (CMN) e o Banco Central (BC) aprovaram um conjunto de medidas para controlar o endividamento da população, mostra nota publicada na noite desta quarta-feira, 25. Uma delas é redução do limite do cartão de crédito para pessoas que parcelam a fatura ou fazem o pagamento mínimo, pois com isso, elas caem nos juros rotativos do cartão de crédito.

Segundo o BC, as instituições que emitiram cartões deverão gradualmente reduzir os limites para aqueles que, nos últimos 6 meses, deixaram de pagar o valor total de 3 ou mais faturas, em meses diferentes, e financiaram o restante pelo rotativo.

De acordo com a autoridade monetária, a redução gradual do limite do cartão objetiva preservar o uso do cartão como meio de pagamento e reduzir os riscos de endividamento elevado ou excessivo. “Os critérios de redução devem constar do contrato, e o cliente deverá ser avisado antes da aplicação da medida. As restrições terminam quando o cliente pagar integralmente 6 faturas seguidas ou quitar toda a dívida do rotativo”, diz o BC.

A autarquia diz ainda que para identificar o uso frequente, será exigido que as instituições considerem os cartões e as dívidas do cliente em todo o sistema financeiro. Além disso, o Banco Central aprovou regras para preservar a prestação de informações e a proteção do devedor quando empréstimos, financiamentos e outros direitos creditórios forem transferidos a fundos de investimento, companhias securitizadoras ou outros adquirentes fora do SFN.

“A negociação do crédito não poderá reduzir os direitos do cliente, permanecendo a instituição que concedeu o crédito responsável pelo atendimento e, em última instância, por garantir a prestação de informações atualizadas ao devedor do crédito, como o saldo devedor, os pagamentos realizados, e os encargos, bem como a realização da liquidação antecipada, a portabilidade e a quitação”, afirma o BC.

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Também será ampliada a visão consolidada do endividamento do cliente e a capacidade de monitorar pagamentos, atrasos, renegociações e outras alterações ao longo da vida da operação, inclusive após negociações sucessivas.

As regras sobre a prestação de informações ao BC possibilitarão melhor rastreabilidade do crédito e o monitoramento de todo o ciclo da operação de crédito tanto no âmbito do SFN quanto na ocorrência de negociações dos direitos creditórios para pessoas não integrantes do SFN.

Para estimular a concessão responsável de crédito, a regulamentação também prevê prazo mínimo entre a constituição do crédito e sua negociação para fora do SFN e a manutenção de parte da exposição ao risco pela instituição transferidora. Os prazos, percentuais, formas de retenção, dispensas e tratamentos diferenciados serão disciplinados pelo BC.

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Contratação de crédito

Será exigida a contratação de crédito em canais seguros, de forma a assegurar a intenção dos consumidores no momento da contratação e a legitimidade das concessões. As ofertas poderão continuar a ser feitas por telefone, por aplicativos de mensagens e por outros canais permitidos.

No entanto, a contratação só poderá ser concluída pelos canais eletrônicos da própria instituição, tais como aplicativos e internet banking, ou por meio de atendimento presencial autorizado. Em todos os casos, mantém-se a obrigação da instituição de confirmar a identidade do cliente, garantir a autenticidade da contratação e registrar a concordância do cliente.

​​Passarão a ter proteção reforçada os clientes com dívidas em atraso no sistema há 90 dias ou mais em operações de crédito sem garantias ou com sinais claros de que não conseguirão pagá-las nas condições combinadas.

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A instituição não poderá aumentar sua exposição a esses clientes nas modalidades sem garantia. Essa restrição não alcança a liberação de novos recursos por meio de crédito com garantias reais suficientes, de crédito consignado, da modalidade especial com juros reduzidos prevista em lei e das operações ligadas a processos de recuperação judicial ou extrajudicial.

Durante esse período, as operações sem garantia somente poderão ser renegociadas, portadas para outra instituição ou trocadas por modalidade mais vantajosa ao cliente. Fica permitida a liberação de novos recursos por meio de crédito com garantias reais suficientes, de crédito consignado, da modalidade especial com juros reduzidos prevista em lei e das operações ligadas a processos de recuperação judicial ou extrajudicial.

Aprimoramento do gerenciamento de riscos

As regras de gerenciamento de riscos das instituições serão aprimoradas, reforçando a necessidade de considerar o nível de endividamento e a capacidade de pagamento das contrapartes ao longo do ciclo do crédito.

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As instituições deverão estabelecer metodologias, indicadores, limites e procedimentos internos para identificar, acompanhar e tratar situações de endividamento e de comprometimento financeiro elevado ou excessivo. A abordagem é proporcional ao perfil de risco de cada instituição e o arcabouço abrange pessoas físicas e jurídicas, admitindo critérios diferenciados segundo as características das contrapartes.

Padronização do Comprometimento Financeiro Individual

Será submetida à consulta pública e tomada de subsídios proposta de metodologia padronizada para o cálculo do Comprometimento Financeiro Individual (CFI) de pessoas físicas, indicador que relaciona os desembolsos mensais com obrigações financeiras à capacidade mensal de pagamento do devedor.

“A padronização busca promover maior consistência na apuração desse indicador, reduzindo diferenças metodológicas que possam comprometer a adequada avaliação dos riscos associados ao endividamento das famílias”, afirma o Banco Central.

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O CFI permitirá aferir quanto da capacidade mensal de pagamento do cliente está comprometida com obrigações financeiras, contribuindo para a identificação e o acompanhamento de situações de maior vulnerabilidade financeira.

Ampliação da transparência sobre o endividamento

Também será submetida à consulta pública proposta de reforço à transparência e à disciplina de mercado por meio da divulgação de informações sobre os riscos associados ao endividamento.

De acordo com o BC, a proposta prevê que as instituições deverão divulgar informações qualitativas, como critérios associados ao gerenciamento de riscos, e quantitativas, como a distribuição das operações de crédito por faixas de comprometimento financeiro das contrapartes e indicadores relacionados ao endividamento de pessoas físicas.

Requerimentos informacionais referentes ao processo de securitização

Além das iniciativas ligadas à prevenção do endividamento excessivo, foram elevadas as exigências informacionais para exposições a operações de securitização e assemelhadas, incluindo Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs).

As instituições que investem nesses instrumentos deverão conhecer os ativos subjacentes como se os mantivessem em seu balanço. “Caso não atendam aos requisitos estabelecidos, a nova regra prevê a aplicação do requerimento de capital mais oneroso, equivalente à dedução do valor do ativo do capital regulatório”, conclui o Banco Central.