BC projeta expansão de 14% para o crédito em 2013

O crescimento do crédito total em 2013 deve ser de 14%, segundo as estimativas do Banco Central divulgadas nesta quarta-feira pelo chefe do departamento econômica da instituição, Túlio Maciel. Segundo ele, isso mostra a continuidade do arrefecimento da taxa de expansão, que foi de 21% em 2010, 19% em 2011 e deve ficar em 16% em 2012. O BC divulgou nesta quarta-feira a Nota de Política Monetária e Operações de Crédito.

“O crédito se expande acima do Produto Interno Bruto (PIB), de forma sustentada junto com a renda, mas moderando em relação ao crescimento de anos anteriores. Isso é natural, até mesmo porque a base de comparação vai aumentando”, avaliou.

A projeção do BC para a expansão do crédito livre em 2013 é de 13%, contra 14% este ano. Para o crédito direcionado, a estimativa de crescimento no próximo ano é de 16%, ante 20% em 2012. A relação crédito/PIB deve subir de 53% para 55% ao fim de 2013.

As estimativas apresentadas por Maciel também mostram que os bancos públicos devem continuar liderando a expansão do crédito no país, com crescimento de 18% em 2013. Já as instituições privadas nacionais devem expandir suas carteiras em 10%, enquanto as privadas estrangeiras devem crescer 12%.

(Com Estadão Conteúdo)