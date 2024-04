BC lança moeda em homenagem aos 200 anos da 1ª Constituição do Brasil

A moeda foi apresentada em um evento no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, com a presença de representantes do BC, da Casa da Moeda e da Câmara.

Em uma de suas faces, a moeda tem gravada a ilustração do livro manuscrito da primeira Constituição, outorgada pelo imperador D. Pedro I. Também estão cravadas as seguintes legendas: “Primeira Constituição”, “Poder Legislativo”, “200 Anos” e “1824-2024”.

Na outra face, a moeda tem a representação do Congresso Nacional, em Brasília. Ao fundo, ilustrações de dois círculos fazem referência aos plenários da Câmara e do Senado. Estão gravadas as seguintes legendas: “BRASIL”, “2024” e “5 REAIS”.