BC estima retração de 6,4% no PIB deste ano por avanço da Covid-19

O Banco Central revisou para baixo a projeção da economia brasileira em 2020, com queda de 6,4% no Produto Interno Bruto (PIB). A previsão está no relatório de inflação, divulgado nesta quinta-feira, 25. No relatório anterior, de março, logo no início da pandemia no Brasil, a estimativa era de estabilidade, ou seja, nem alta e nem queda na atividade. O primeiro caso de coronavírus no país foi confirmado no fim de fevereiro. Atualmente, o país registra mais de 1,1 milhão de casos, 53 mil mortes e atividades econômicas parcialmente paradas.

ASSINE VEJA Clique e Assine

A revisão no relatório divulgado nesta quinta leva em conta exatamente os impactos da pandemia de Covid-19 no país. Segundo o BC, grande parte do tombo se concentrará no segundo trimestre (abril, maio e junho), quando houve a escalada dos casos e endurecimento das medidas de distanciamento social, principalmente em abril e maio. “A projeção para o PIB anual considera que o recuo no segundo trimestre será o maior observado desde 1996, início do atual Sistema de Contas Nacionais Trimestrais [do IBGE]. Espera-se que tal contração seja seguida de recuperação gradual nos dois últimos trimestres do ano, repercutindo diminuição paulatina e heterogênea do distanciamento social e de seus efeitos econômicos”, informou o Banco Central.