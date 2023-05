BC erra (de novo) ao divulgar dados de fluxo cambial

O Banco Central (BC) deu um susto no mercado na tarde desta quarta-feira, 10, ao divulgar dados de fluxo cambial. Isso porque os valores diários de abril e o total do mês não eram consistentes. No total, o mês passado apontou fluxo positivo de 844 milhões de reais, entre investimentos estrangeiros diretos e em carteira, as remessas de lucro e o pagamento de juros. Erroneamente, a instituição informou nesta tarde fluxo negativo de 200 milhões de reais.

O BC classificou o erro como “inconsistência”. “Na publicação dos Indicadores Econômicos Selecionados de hoje, a tabela ’11- Movimento de câmbio contratado’ apresentou inconsistência entre os valores diários de abril e o total do mês”, afirmou a instituição em nota. “Os valores diários estão todos corretos. A linha com o valor do mês fechado de abril foi corrigida e a tabela, republicada. Não houve inconsistência na publicação dos valores referentes a maio, nem nas séries temporais”, completou.

O erro não chamaria atenção se fosse o primeiro. No início do ano, o Banco Central revisou o resultado das operações cambiais em 2022, que passou de uma entrada líquida de 9,574 bilhões de dólares para uma saída de 3,233 bilhões de dólares.

À época, o economista e consultor Alexandre Schwartsman, ex-diretor de Assuntos Internacionais do Banco Central, classificou o erro como ‘feio para caramba’ em entrevista ao Radar Econômico. O BC disse que foi uma “falha na rotina de compilação”.

Divulgado toda quarta-feira, o dado registrou fluxo cambial total negativo de 200 milhões de dólares em maio até o dia 5, com saídas líquidas de 1,217 bilhão de dólares.

