BC eleva taxa de juros pela 11º vez seguida e Selic chega a 13,25% ao ano

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Copom subiu a taxa básica de juros, a Selic, em 0,5 ponto percentual. Com o aumento — 0 11º consecutivo — a Selic chegou a 13,25% ao ano, maior taxa desde 2017. O ajuste vem em linha com a estimativa do mercado, que esperava uma nova alta, mas em magnitude maior que as anteriores, de 1 ponto percentual. A continuidade do viés contracionista do comitê reflete a inflação persistente e disseminada na economia, que dá lentos sinais de desaceleração.

“ O Comitê entende que essa decisão reflete a incerteza ao redor de seus cenários e um balanço de riscos com variância ainda maior do que a usual para a inflação prospectiva, e é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui o ano-calendário de 2023″, afirmou o Copom em comunicado.

Em maio, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), ficou em 0,47%, abaixo dos 1,3% em abril. Com isso, a inflação acumulada em 12 meses caiu da casa dos 12% para 11,73%. Apesar do recuo, a alta dos preços segue disseminada na economia. Além da inflação, outros fatores seguem pressionando as decisões do Banco Central: alto preço nas commodities (como combustíveis), continuidade do conflito na Ucrânia, casos de Covid-19 em alta na China, alta dos juros nos EUA (que subiram 0,75 ponto percentual também nesta quarta-feira, acima do estimado pelo mercado) estão entre os riscos externos. No cenário doméstico, a corrida eleitoral e a elevação do risco fiscal com a aprovação do teto do ICMS para combustíveis e energia apenas até o fim deste ano — e não de forma permanente — desenham um cenário de inflação elevada por mais tempo. “ as medidas tributárias em tramitação reduzem sensivelmente a inflação no ano corrente, embora elevem, em menor magnitude, a inflação no horizonte relevante de política monetária. O Comitê avalia que a conjuntura particularmente incerta e volátil requer serenidade na avaliação dos riscos”, diz o comunicado.

Segundo o colegiado, dado cenário externo e interno que projeta desancoragem da inflação, o ciclo de aperto pode continuar “avançando significativamente em território ainda mais contracionista. O Comitê enfatiza que irá perseverar em sua estratégia até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas”. O comitê afirma que, na próxima reunião, em agosto, pode fazer mais um ajuste, de 0,5 ponto ou de menor magnitude.

“O Banco Central já está se preparando para parar (as altas de juros). Ele quer parar e não conseguiu ainda”, avalia Natalie Vidal, economista-chefe da Sulamérica Investimentos. “O fato é que a gente tem um mundo que tá mais é restritivo e o Banco Central do Brasil tem que operar nesse mundo”, avalia. Segundo a economista, a política contracionista do BC deve ter impacto no ritmo do crescimento econômico no próximo semestre já que, com juros mais altos, o crédito fica mais caro, desestimulando tanto o gasto de pessoas físicas como de empresas.

Por causa do ritmo de desaceleração da atividade — que segundo as pesquisas mensais do IBGE já tiveram ritmo mais lento em abril — parte do mercado avalia que o BC deve seguir por uma linha mais flexível, sem apertar tanto o ritmo de contração daqui em diante. “Apolítica monetária doméstica já demonstra sinais de restrição, o que justificaria ao Copom pausar a puxada nos juros para avaliar em alguns meses os efeitos práticos da alta da Selic no que diz respeito à atividade, dívida, mercado de trabalho e principalmente nível de preços. Contudo, nós vemos como grande a possiblidade de o Copom adotar uma postura flexível dado à autoridade brasileira espaço de manobra no caso de considerar necessário estender o ajuste monetário para além deste primeiro semestre”, diz Simone Pasianotto, economista chefe da Reag Investimentos

Decisão do Fed

Com inflação americana em 8,6% no acumulado até maio, maior índice em 40 anos, os formuladores de políticas do BC dos EUA anunciaram um grande aumento da taxa de juros para conter os preços. A elevação em 0,75 ponto percentual por lá gera um estresse global, sobretudo com maior nível de risco. “Nós acreditamos que a decisão do Copom deve ter menos impacto no mercado, diante da decisão do Fed de hoje, que é o que tem movimento mais as moedas emergentes” analisa Cristiane Quartaroli economista do Banco Ourinvest. Para a economista, o foco central é a indicação dos próximos passos do Copom na política monetária. “Em nossa visão, embora esses fatores como o risco fiscal (com as medidas de redução esporádica de impostos) estejam no radar, acreditamos que o ciclo de aperto monetário já esteja próximo do fim”, considera.

