BC e Google apresentam o Pix por aproximação nesta segunda-feira

Com regras aprovadas em julho pelo Banco Central, o pix por aproximação será apresentado nesta segunda-feira,4 , às 14h, em São Paulo, em evento que vai reunir o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e representantes do Google.

A empresa e o BC firmaram uma parceria e usuários das carteiras digitais do Google terão a chance de usar a nova ferramenta primeiro por meio do Google Pay. Os testes começam no próximo dia 14 de novembro. O público em geral terá acesso à novidade em 28 de fevereiro do ano que vem, segundo o calendário do Banco Central.

O Pix por Aproximação vai funcionar de forma parecida com pagamentos por cartão, onde o usuário só precisa encostar o celular ou dispositivo na máquina de pagamento. Assim, será possível fazer um Pix sem precisar abrir o aplicativo do banco, usando, por exemplo, uma carteira digital que armazena as informações de pagamento. Mas, segundo o Banco Central, as outras formas de Pix, como o uso de QR Codes, continuarão disponíveis.