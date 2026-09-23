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Economia

BC dá até dezembro para bancos colocarem dados em ordem

Nova regra cria 12 critérios de qualidade e responsabiliza diretamente conselho e diretoria

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 12h00
Edifício do Banco Central do Brasil em Brasília, com fachada de concreto e janelas espelhadas, sob um céu nublado e dramático. Uma árvore verde aparece à esquerda e um prédio mais baixo ao fundo. Na base, a inscrição BANCO CENTRAL DO BRASIL é visível.
Fachada da sede do Banco Central  (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil)
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Bancos e outras instituições autorizadas pelo Banco Central têm até 31 de dezembro para colocar de pé uma nova política de qualidade das informações enviadas ao regulador. A exigência amplia significativamente a responsabilidade das áreas de tecnologia e dados, levando o problema para a mesa dos conselhos de administração.

A Resolução Conjunta 18 determina que os dados atendam a 12 dimensões de qualidade, entre elas acurácia, completude, consistência, integridade, rastreabilidade e tempestividade. As instituições terão de documentar desde a origem das informações até os processos de validação e entrega ao BC.

A regra também exige testes prévios, arquitetura adequada de dados e tecnologia, auditoria interna e um relatório semestral detalhando problemas encontrados e medidas de correção. Cada instituição terá ainda de indicar um diretor responsável pelo cumprimento das exigências.

O conselho de administração terá de aprovar a política, garantir recursos e acompanhar a correção de falhas. Essas responsabilidades não podem ser delegadas. Do outro lado, o BC poderá rejeitar informações, exigir reenvios e determinar ajustes quando identificar problemas de qualidade.

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