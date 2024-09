BC comunica vazamento dados vinculados a chaves Pix na Shopee

O Banco Central informou que houve um vazamento de dados pessoais vinculados a chaves Pix sob responsabilidade da plataforma compras Shopee.

O BC informa que iniciou uma apuração detalhada do incidente, e que dados expostos são cadastrais e não houve vazamento de senhas ou informações de saldos e movimentações financeiras. “Não foram expostos dados sensíveis ou quaisquer outras informações sob sigilo bancário”, diz em nota. ​O dados cadastrais estão vinculados a 150 chaves Pix: nome do usuário, CPF, instituição de relacionamento, agência, número e tipo da conta.

As pessoas que tiveram seus dados cadastrais obtidos a partir do incidente serão notificadas exclusivamente por meio do aplicativo ou pelo internet banking de sua instituição de relacionamento.

O BC reforça que não utiliza quaisquer outros meios de comunicação, tais como aplicativos de mensagens, chamadas telefônicas, SMS ou e-mail, para entrar em contato com os afetados pelos vazamentos de informações.