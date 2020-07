BC americano garante juro baixo e enxurrada de dólares

Embora a dúvida pairasse sobre a cabeça dos integrantes do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, na sigla em inglês), do Federal Reserve, definiu-se que o Estados Unidos continuarão com sua “gama oferta de ferramentas” para apoiar a economia local e que as taxas de juros irão continuar próximas a zero pelo tempo que for necessário. As medidas foram anunciadas nesta quarta-feira, 29. Na prática, o banco central americano continuará injetando dinheiro e concedendo crédito às empresas para fazer a economia girar durante a extensão dos impactos do novo coronavírus (Covid-19), contrariando aqueles que esperavam que o Fed abandonaria a política de estímulos.

“Após declínios acentuados, a atividade econômica e o emprego aumentaram um pouco nos últimos meses, mas permanecem bem abaixo de seus níveis no início do ano”, disseram os formuladores de políticas do banco central dos EUA em um comunicado emitido ao final da reunião de dois dias, realizada por meio de videoconferência. Todos os membros do comitê de definição de políticas do Fed votaram para que se mantenha o intervalo de metas para a taxa de juros de curto prazo entre 0% e 0,25%, onde está desde 15 de março, quando o contágio pela enfermidade se acelerou no país. “O Comitê espera manter essa a taxa de juros nesta faixa até estar confiante de que a economia tem resistido aos acontecimentos recentes e está no caminho certo para atingir suas metas de emprego e estabilidade dos preços”, diz o comunicado.

Logo após o comunicado, Jerome Powell, presidente do Fed, reiterou a necessidade de que os estímulos fiscais continuem. “Mesmo que a reabertura da economia seja melhor do que imaginamos, alguns setores demorarão mais a retomarem, sobretudo aqueles que dependem do consumo de pessoas, como restaurantes, bares e hotéis. E muitas das pessoas que trabalham nessa indústria vão continuar precisando de apoio, porque não vão haver empregos para todos”, disse Powell. “Eles precisarão de apoio para pagar suas contas, para manterem o pagamento de suas casas, de seus aluguéis. Os encargos da pandemia caíram pesadamente sobre todos nós, mas de forma ainda pior para pessoas que trabalham na indústria de serviços e que são mal remuneradas”. Powell disse ainda que todos os pacotes de estímulos aplicados pelos EUA foram bem-vindos. “A resposta das autoridades fiscais foi forte, rápida e apropriada. O dinheiro, analisando no sentido amplo, foi bem gasto. Penso que haverá mais necessidade de apoio nosso e de novas políticas fiscais por parte do Congresso.”

O Fed renovou sua promessa de taxa baixa um dia antes de um relatório do governo que deverá mostrar uma queda recorde de 34% na passagem anual da produção econômica no último trimestre, quando as autoridades impuseram bloqueios que fecharam as empresas e mantiveram as pessoas em casa em uma tentativa de diminuir a propagação do coronavírus. O banco central dos EUA lançou quase uma dúzia de novos programas de empréstimos e crédito para combater as consequências econômicas da epidemia. Desde sua última reunião política, em junho, a epidemia se intensificou, com uma média de cerca de 65.000 novos casos detectados por dia, cerca de três vezes o ritmo de novas infecções em meados de junho. As mortes por Covid-19 também estão em ascensão. Isso levou os governadores da Califórnia à Flórida a impor novas restrições econômicas.

O crescimento do emprego, que havia sido inesperadamente forte em maio e junho, agora parece estar desacelerando. A confiança do consumidor foi atingida. Enquanto isso, a ajuda do governo que manteve milhões de americanos desempregados gastos cairá acentuadamente no final desta semana, a menos que o Congresso concorde com um novo pacote de ajuda. Os republicanos estão divididos sobre se apoiam o pacote de 1 trilhão de dólares em novos gastos — os democratas, por sua vez, querem um valor mais próximo dos 3 trilhões de dólares que o Congresso já se comprometeu a combater a crise. À medida em que as subvenções do governo secam, as pequenas empresas, um dos pilares da maior economia do mundo, também veem seus problemas aumentarem. O sinal de alerta foi aceso.