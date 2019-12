BC afirma que economia ‘ganhou tração’ e deve ter crescimento gradual

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, afirmou que a economia brasileira “ganhou tração” a partir do segundo semestre deste ano em relação ao começo de 2019 e que o movimento de recuperação deve seguir em ritmo gradual. A avaliação está na ata do comitê, divulgada nesta terça-feira, 17. Na reunião ocorrida nos dias 10 e 11, houve corte de 0,5 ponto porcentual na Selic, a taxa básica de juros na economia. A taxa chegou a 4,5%, menor patamar da história.

“Os trimestres seguintes devem apresentar alguma aceleração, que deve ser reforçada pelos estímulos decorrentes da liberação de recursos do FGTS e PIS-Pasep – com impacto mais concentrado no último trimestre de 2019. O cenário básico do Copom supõe que o ritmo de crescimento subjacente da economia, que exclui os efeitos de estímulos temporários, será gradual”, afirma o comitê em nota. A expectativa do mercado financeiro neste ano é de que o país cresça 1,12% e que em 2020 registre Produto Interno Bruto (PIB) de 2,25%, mostrando a recuperação gradual da economia. Os dados são do Boletim Focus, divulgados na última segunda-feira.