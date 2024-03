BC adota ‘tom flexível’ e se prepara para fim de cortes na Selic

O Banco Central já se encaminha para o fim do ciclo de cortes da Selic após anunciar hoje a sexta redução da taxa básica de juros, para 10,75%. Para analistas e economistas, o comunicado da autoridade monetária brasileira adotou um tom mais flexível, com menos sinalizações de cortes de juros adiante, para permitir que a autarquia atue de forma mais contundente no controle da inflação daqui em diante.

Para Yihao Lin, coordenador econômico da Genial Investimentos, o comunicado veio em linha com o esperado, “contratando” um corte da Selic até 10,25% — o que representa mais uma redução de 0,50 ponto percentual — diante da dinâmica inflacionária vista no Brasil e no exterior. “Vimos surpresas nos números de inflação nos EUA, com economia resiliente, e também no Brasil, com inflação de serviços surpreendendo o mercado e um ritmo de economia mais acelerado em 2024”, diz. “O comunicado do BC pontua essa preocupação e traz, por isso, mais grau de liberdade na atuação daqui para frente [para encerrar o ciclo].”

Chamou a atenção de interlocutores de mercado a decisão do BC de usar o singular ao se referir ao futuro da política monetária, o que endossa a tese de que poderá haver apenas mais um corte pela frente. Novas reduções, atestam os especialistas, dependerão exclusivamente da evolução da inflação e de indicadores de atividade, no Brasil e no exterior.

“Além do corte esperado, o ‘guidance’ [expectativa] veio no singular e isso declara a maior preocupação com os próximos indicadores de atividade que de mostraram firmes neste início de ano”, concorda Ricardo Martins, economista-chefe da Planner Investimentos. “A atitude demonstra uma maior preocupação com o cenário e liberdade de atuação.”

Continua após a publicidade

A maioria dos economistas ainda projeta uma Selic terminal entre 9,5% e 9,75%, mas cada vez mais condicionada ao comportamento dos preços da economia. Nesse contexto, com a sinalização do BC de que haverá apenas mais um corte adiante, a ata da reunião de hoje, que será divulgada na semana que vem, será essencial para dar novas pistas sobre o futuro da política monetária.

“Acredito que o fato de citarem que esperam mais um corte de juros na ‘próxima reunião’, no singular e não no plural, deixa um clima de incerteza do que pode acontecer nas próximas reuniões”, afirma Vinicius Moura, economista e sócio da Matriz Capital, em nota. “Mas também penso que pode ser apenas uma forma de comunicar ao governo que mantenha os objetivos fiscais. Penso que há sim espaço para cortes de mesma magnitude.”