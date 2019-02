BB pode emprestar até R$ 330 bilhões para infraestrutura

O Banco do Brasil tem capacidade de elevar seus empréstimos para atender a necessidade de até 330 bilhões de reais para a expansão da infraestrutura no país, disse nesta quarta-feira o vice-presidente de Atacado, Negócios Internacionais e Private Bank da instituição, Paulo Caffarelli.

O cálculo do executivo tomou como base o índice de Basileia do banco, que era de 15,9% no final do primeiro semestre. O número é um indicador da relação entre o que a instituição tem em caixa e o montante de dinheiro emprestado. A carteira de crédito total do banco era de 638,6 bilhões de reais, após ter crescido 25,7% em 12 meses. “Temos um colchão de empréstimo importante para a infraestrutura”, disse o executivo.

Leia também:

Governo amplia para 30% participação estrangeira no BB

Banco do Brasil lidera ranking de reclamações do BC em setembro

Governo cobra bancos por ‘tarifa padrão’

Segundo Caffarelli, a perspectiva é que o Brasil necessite de investimentos de 1,5 trilhão de reais em infraestrutura nos próximos, anos sendo 900 bilhões só para o setor de óleo e gás. “O BB está de olho nesse mercado de petróleo, cuja carteira cresceu no ano passado 44,7%”, disse o executivo.

(com agência Reuters)