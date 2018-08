BB e Caixa pagam amanhã cotas do PIS/Pasep a não correntistas

O pagamento das cotas do PIS/Pasep para trabalhadores de qualquer idade será retomado nesta terça-feira, 14, para não-correntistas da Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil. Na semana passada, correntistas dois dois bancos receberam o dinheiro diretamente em suas contas. Cerca de 17,5 milhões de pessoas poderão sacar o benefício a partir de amanhã.

Para sacar o benefício, basta levar ao banco um documento de identificação ou o número de registro do PIS/Pasep, consultando na hora o valor a que tem direito. Os pagamentos são feitos pela Caixa, no caso de trabalhadores da iniciativa privada, e Banco do Brasil, para funcionários do setor público.

O pagamento prosseguirá até 28 de setembro, quando se encerra o prazo para sacar a cota do PIS/Pasep dentro das regras liberadas pelo governo. Após esta data, volta a valer a regra anterior, que libera o pagamento para maiores de 60 anos e outras situações, como aposentadoria, invalidez e doenças graves.

Têm direito ao benefício 23,8 milhões de pessoas que trabalharam com registro em carteira entre os anos de 1971 e 1988. Neste período, os empregadores recolhiam recursos do PIS/Pasep em nome de seus funcionários, como ocorre hoje com o FGTS. O depósito deixou de ser feito a partir da Constituição de 1988, mas o dinheiro ficou depositado nos bancos em nome dos trabalhadores, que podiam retirar apenas os rendimentos uma vez por ano. O saque só era possível a partir de 70 anos ou em outras situações, como doenças graves e aposentadoria. Neste ano, o governo reduziu a idade para 60 anos e há dois meses permitiu o saque para para qualquer idade no período entre junho e 28 de setembro.

A expectativa do governo é que 16 milhões de pessoas, com idade inferior a 60 anos, possam sacar até 16 bilhões de reais do PIS/Pasep até o fim do calendário. Na primeira etapa, encerrada em 29 de junho, 4,8 milhões de cotistas sacaram o benefício, totalizando 6,6 bilhões de reais.