BB avalia aquisição de bancos em Portugal

O Banco do Brasil estuda a possibilidade de comprar um banco ou participações em instituições financeiras de Portugal, afirma o jornal português Diário Económico nesta segunda-feira. A estratégia faria parte do plano de expansão do BB para entrar no mercado europeu.

De acordo com a publicação, o Banco do Brasil analisa a compra de uma posição de controle no Banif, o maior grupo financeiro português com mais de um milhão de clientes. O BB ponderaria ainda um investimento no Banco Comercial Português (BCP). A instituição brasileira, contudo, não confirma esses planos.

Fontes do jornal português, porém, dizem que o BB estuda a aquisição da holding Rentipar, do Banif, além de ter considerado uma posição na Millenium BCP – bandeira sobre o qual opera o BCP. O acordo só não prosseguiu porque a angolana Sonangol é a maior acionista do banco comercial, e este fato poderia limitar a atuação do BB em Portugal.