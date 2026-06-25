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Economia

Bath & Body Works inaugura primeira loja no Brasil em julho; veja data

Unidade será no Morumbi Shopping e está marcada para abrir em 9 de julho à partir das 12h

Por Carolina Ferraz Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 14h23 | Atualizado em 25 jun 2026, 14h25
Bath and Body Works chega no Brasil em Março
Bath and Body Works chega no Brasil em 9 de Julho (Bath and Body/Divulgação)
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Bath & Body Works inaugura primeira loja no Brasil em julho; veja data Priorize VEJA no Google

A Bath & Body Works anunciou que a primeira loja no Brasil abrirá em São Paulo, no dia 9 de julho, no Morumbi Shopping, a partir das 12h.

O espaço terá mais de 140 metros quadrados e vai contar com fragrâncias icônicas e best-sellers da marca como Gingham, Japanese Cherry Blossom, A Thousand Wishes e Champagne Toast, além de novos lançamentos e produtos exclusivos. Em relação a pré-venda, o e-commerce começa a funcionar até o final do mês de junho. A marca já possui mais de 2.400 lojas em todo o mundo, só nos Estados Unidos e Canadá são 1.900 lojas.

Para a Bath & Body Works, o Brasil é reconhecido como um dos maiores mercados de beleza do mundo, e também é um dos principais polos globais de fragrâncias, em que os consumidores procuram produtos que tenham fixação nos aromas para durar o dia todo e acompanhar as rotinas diárias.

A entrada no Brasil reforça o momento positivo da Bath & Body Works e seu foco estratégico em conquistar o mercado, atendendo consumidores onde a paixão por fragrâncias já está profundamente enraizada. “Nossa expansão para o Brasil representa uma oportunidade empolgante de levar nossa expertise em fragrâncias para um dos mercados de beleza mais vibrantes do mundo”, afirma Tony Garrison, Vice-Presidente Executivo Internacional da Bath & Body Works. Tony ainda diz que a marca vai alcançar novos consumidores e levar as experiências de fragrâncias sofisticadas e luxuosas que a Bath & Body Works é conhecida mundo afora.

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TAGS:
Cosméticos
Economia
Negócios
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